Krátce poté, co se Vladimir Putin stal před více než 20 lety ruským prezidentem, přišel se zajímavým nápadem: Rusko by mohlo vstoupit do NATO, řekl tehdejšímu americkému prezidentovi Billu Clintonovi. „Vznikl by jeden prostor obranné bezpečnosti,“ prohlásil Putin. Američané nápad hned nezavrhli, začali o něm přemýšlet. Ale nakonec vyšuměl do ztracena.



Západ a Sovětský svaz a po jeho rozpadu Rusko si po skončení studené války slibovaly přátelství a spolupráci. Už žádné soupeření, které opakovaně hrozilo přerůst ve zničující válečný konflikt. „Je možné, aby vznikl nový světový řád, nová éra, v níž bude hrozba strachu menší a úsilí o mír bude mít větší naději na úspěch. Éra, v níž národy na východě a na západě, na severu a jihu světa budou moci prosperovat a žít v harmonii,“ prohlásil americký prezident George Bush starší v září 1990. Dnes to zní mimořádně naivně, ale tehdy šlo o věty, kterým věřily stovky milionů lidí. Fakt, že Putin mohl vůbec nadhodit myšlenku ruského členství v NATO, ostatně svědčí o tom, že v jisté době Západ a Rusko nebyly nepřáteli. Proč se to pokazilo? A kdo je hlavním viníkem?

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.