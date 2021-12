Od listopadu nabízí streamovací služba Netflix portugalskou desetidílnou sérii Glória, podle portugalských médií nejdražší takový projekt v historii země. Špionážní thriller se dívá na studenou válku a na souboj mezi Západem a sovětským blokem pro nás velmi nezvyklým pohledem. A ačkoliv se odehrává na vzdáleném konci kontinentu, týká se i tehdejšího Československa.

Přísně střežené komunikační centrum v malém městečku Glória do Ribatejo severně od Lisabonu bylo málo známým, leč klíčovým bojištěm studené války. Nebo alespoň jejích informačních bitev. Spojené státy zde na začátku padesátých let vybudovaly se svolením portugalské vlády vysílače, ze kterých šly do éteru všechny pořady a zprávy rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, Američany financovaného projektu, který vysílal ve všech hlavních jazycích, jimiž se mluvilo v sovětském bloku.

