„Jak to, že jste přežila?“ ptá se desetiletá dívka bělovlasé ženy, která sedí v křesle naproti ní. Devadesátnice po malé pauze odpovídá. Není to ovšem reálná, hmotná Renée Firestoneová, která byla coby devatenáctiletá zavlečena do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, ale její holografický obraz promítaný na obrazovku v Muzeu holokaustu v Los Angeles. „To, že jsem přežila, byla podle mě jen otázka štěstí. Nevzpomínám si na to, že bych se o to nějak snažila,“ odpovídá na otázku a pak i na další. Vzpomíná na ostnatý drát, ukrutnou zimu a také na ztrátu své matky a mladší sestry, které zahynuly v osvětimských plynových komorách.

Reportáž o otevření nové expozice v kalifornském muzeu přinesl letos v létě list Los Angeles Times. Její hrdinkou byla 97letá paní Firestoneová, jež se narodila šest let po první světové válce v tehdy československém Užhorodu, a její holografická podoba. Rodačka z Podkarpatské Rusi, jež v USA stále žije, před několika lety souhlasila s nahráním řady dlouhých rozhovorů pro projekt Dimensions in Testimony, který v roce 2013 spustila nadace USC Shoah Foundation. Tu po dokončení filmu Schindlerův seznam založil režisér Steven Spielberg.

