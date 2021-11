Francie

Prezident Macron změnil barvu francouzské vlajky

Elysejský palác už rok používá poněkud změněnou francouzskou vlajku. Modré pole je v námořnickém odstínu místo původního světlejšího. Upozornila na to tento týden francouzská stanice Europe 1, podle níž o změně rozhodl loni v červenci prezident Emmanuel Macron. Důvod je zejména historický. Prezident a jeho okolí se rozhodli obnovit francouzskou vlajku z roku 1793 z období Národního konventu. „Jde o velmi politickou věc, o obnovu symbolu francouzské revoluce,“ uvádí Europe 1. V Elysejském paláci změně předcházela debata, v níž se hojně poukazovalo na to, že nový odstín neladí s odstínem vlajky Evropské unie a že změna přichází krátce před zahájením francouzského předsednictví unii v lednu příštího roku. Všichni ovšem přísahají, že nejde o antiunijní gesto.

USA

Trump prodal svůj hotel, v němž hostil diplomaty

Stal se jedním ze symbolů působení Donalda Trumpa v prezidentském úřadu. Ve washingtonském hotelu Trump International nedaleko Bílého domu nocovali příznivci bývalého amerického prezidenta i významní politici jako například někdejší rumunská premiérka Viorica Dancilaová. Rok po prohraných volbách se však Trumpova rodina hotelu zbavila. Za 375 milionů dolarů (8,3 miliardy korun) jej koupila společnost Hilton, která hodlá podnik provozovat pod značkou Waldorf Astoria. Trump se dosud chlubil, jak mu hotel vydělává. Podle amerického Kongresu však ve skutečnosti během Trumpova úřadování prodělal více než 70 milionů dolarů. A to přesto, že mu pomáhalo nabízení služeb politikům a diplomatům, což podle exprezidentových kritiků představovalo potenciální střet zájmů.

Kuba

Režim zasáhl proti opozici, demonstrace se nekonaly

Kubánská opozice po několika týdnech příprav svolala na pondělí protirežimní demonstrace. Měly na ně přijít desítky tisíc lidí. K masovým protestům však nedošlo a do ulic kubánských měst se vypravily jen malé skupinky lidí. Tamní režim ještě před začátkem protestů provedl zátah proti disidentům. Jedním z hlavních organizátorů byl dramatik Yunior García. Bezpečnostní složky a provládní demonstranti ale obklíčili jeho dům a Garcíu nepustili ven. Podobně postupovali také v případě dalších aktivistů. Komunistická strana Kuby protesty zakázala s tím, že je organizují „imperialistické“ Spojené státy.

Kubánský disident a dramatik Yunior García. Foto: ČTK

Rusko

Kosmonauty na vesmírné stanici ohrozil mrak odpadu

Příkaz zaujmout místa v únikových modulech dostala v pondělí v noci posádka Mezinárodní kosmické stanice. Blížil se k ní oblak kosmického odpadu, a kdyby stanici zasáhl, musela by být evakuována. Oblak úlomků naštěstí stanici minul, ale ruští kosmonauti se museli cítit rozpačitě, protože je mohli zabít vlastní lidé. Ukázalo se, že mrak odpadu vznikl o několik hodin dříve, když Rusko otestovalo protidružicovou raketu, která zasáhla starou sovětskou družici Kosmos 1408.

Bulharsko

Bulharskou politiku mají zachránit absolventi Harvardu

O bulharské protikorupční straně Pokračujeme ve změně toho veřejnost příliš neví. Existuje pouhé dva měsíce. I to jí ale stačilo, aby vyhrála nedělní parlamentní volby. Vítězství středové formace je důsledkem několik měsíců trvající krize a nedůvěry Bulharů v politiky, kteří se opakovaně nejsou schopní domluvit na nové vládě. Tu mají vyřešit dva absolventi Harvardovy univerzity Kiril Petkov a Assen Vasilev. Oba muži získali zkušenosti z byznysu. Petkov, jenž by se měl stát premiérem, například založil firmu vyrábějící doplňky stravy ProViotic, které propagoval i srbský tenista Novak Djoković. V politice se ale do letošního roku neangažovali. Dostali se do ní až v květnu, kdy nastoupili jako ministři úřednické vlády. V ní vydrželi do září.