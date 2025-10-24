Život v hajzlu
FILM, režie Darren Aronofsky, Apple TV
Akční komedie sleduje Hanka Thompsona (Austin Butler) – bývalý baseballový talent už nemůže hrát, ale jinak si život užívá naplno. Má skvělou přítelkyni (Zoë Kravitzová), pracuje v newyorském baru a sleduje svůj oblíbený tým. Jeho klidný život ale naruší soused Russ, když ho požádá, aby se na pár dní postaral o jeho kočku. Hank se ocitá uprostřed nebezpečné hry a gangsterů, kteří ho chtějí dostat, aniž by věděl proč. Aby přežil, musí využít veškerou svou šikovnost a důvtip, zatímco se snaží zjistit příčinu událostí, které se něj valí.
Kontinental ’25
FILM, režie Radu Jude, v kinech od 23. 10.
Drama Kontinental ’25 sleduje Orsolyu, soudní vykonavatelku z Kluže, která se během rutinní práce zaplete do událostí s tragickým koncem. Když po jejím zásahu spáchá bezdomovec sebevraždu oběšením, zdánlivě obyčejný úřední úkon se promění v hluboké osobní i společenské dilema. Film citlivě ukazuje, jak tenká může být hranice mezi plněním povinností a osobní odpovědností a jak jeden čin dokáže otřást svědomím člověka. Snímek Kontinental ’25 patří k nejdiskutovanějším titulům letošní festivalové sezony. Režisér zvolil civilní, syrový styl a spoléhá především na silný výkon Eszter Tompyové v hlavní roli. Výsledkem je nekompromisní pohled na život v postsocialistické Evropě, kde se byrokracie, chudoba a lidskost střetávají v tichých, ale ničivých konfliktech.
Demonstranti
DIVADLO, režie Ondřej Štefaňák, Divadlo X10, Praha, 31. 10.
Do ulic s vervou. Divadlo X10 uvádí novou původní hru Ondřeje Novotného s názvem Demonstranti, která sleduje tři generace rodiny napříč třemi obdobími. Každá z nich má svůj důvod vyjít do ulic a bojovat za změnu, ale i svůj díl pochybností o tom, co vlastně stojí za to zachraňovat. V centru děje stojí rodina jako symbol společnosti, v níž se osobní frustrace mísí s politickým hněvem a touhou po spravedlnosti. Inscenace kombinuje civilní herectví s výraznou vizuální stylizací a hudbou Kryštofa Blably. Výsledkem je temně ironická generační výpověď o lidech, kteří chtějí měnit svět, ale často netuší jak. Demonstranti jsou syrovým i dojemným pohledem na to, co zůstává po revolucích a po rodinách, které je prožívají.
As December Falls
HUDBA, Futurum Music Bar, Praha, 27. 10.
Britská poppunková čtveřice As December Falls se po letech vrací do Prahy. Kapela z Nottinghamu, známá svou výbušnou energií a charismatickou frontmankou Bethany Hunterovou, vystoupí v pražském Futurum Music Baru. As December Falls patří mezi nejvýraznější jména současného britského undergroundu. Publikum se může těšit na směs emotivních melodií, syrových kytar a nakažlivé energie, kterou fanoušci znají z jejich koncertů i z festivalu Rock for People 2022.
Michal Pustějovský – Decay
VÝSTAVA, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí, do 16. 11.
Michal Pustějovský patří k výrazným talentům mladé generace českých umělců. Vytváří broušené hliníkové obrazy, které reagují na světlo a pohyb diváka. Vertikální pásy na povrchu se střídavě ztmavují a rozjasňují, čímž vznikají proměnlivé rytmy a iluze pohybu. Z původní abstrakce se autor postupně propracoval k práci s čísly a digitálními principy, které propojují přesnost s estetickou citlivostí. Ve svých instalacích využívá principy kombinatoriky i precizní práci s prostorem. Světlo, odraz a rytmus tu nejsou pouhým efektem, ale klíčem k porozumění vztahu mezi řádem a náhodou. Pustějovský tak přirozeně navazuje na tradici českého neokonstruktivismu a konceptuálního umění, které rozvíjí do současné podoby propojující umění, vědu a technologii.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist