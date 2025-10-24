Profesor Pavel Pafko letos oslavil pětaosmdesátiny a za pár měsíců ho čeká další výročí – šedesát let v témže zaměstnání. V říjnu vyšel v nakladatelství Argo knižní rozhovor s názvem Faktor Pafko. Jde o portrét jednoho z našich nejvýznamnějších chirurgů, který je známý především jako osobní lékař prezidenta Václava Havla a průkopník plicních transplantací v Česku.
Rozhovor vedla novinářka Kateřina Kadlecová a podařilo se jí v něm barvitě přiblížit osobnost lékaře, jenž se ohlíží nejen za svou mimořádnou kariérou a životem, ale i za širšími proměnami medicíny a společnosti během posledních několika desetiletí.
Autorka kladla přímé, přemýšlivé, zpochybňující i empatické otázky, které zpovídaného přiměly k hlubšímu ponoru do jednotlivých témat a upřímným reakcím. Vznikl tak autentický a svěží rozhovor, který není monotónním biografickým monologem, ale živým pohledem do myšlenkového světa úspěšného muže, včetně jeho osobních dilemat. A co víc, dialog nabízí i přesah k aktuálním společenským otázkám.
Zaměstnání jako každé jiné?
Text si všímá nejen faktů, ale i nuancí Pafkova myšlení a charakteru. Například když s pokorou mluví o kolektivním charakteru lékařské profese a zároveň vyvrací její „zbožštění“. „Že lékaři shodou náhod patří mezi nejváženější profese a dominují žebříčkům prestiže povolání, považuju za náhodné a sporné. Je to zaměstnání jako každé jiné,“ říká . Rovněž upozorňuje, že symbol bílého pláště je často přehnaně zdůrazňován.
Zamýšlí se nad aktuálně diskutovanou otázkou příplatků za nadstandardní lékařské služby, je jejich zastáncem v podobě lépe vybavených pokojů či plánování termínů operací. „Proč by se měla diferencovat pouze zdravá společnost, proč ne i ta nemocná?“ uvažuje, ale zároveň přiznává, že si nedokáže představit rozdílnou operaci slepého střeva nebo žlučníku u bohatého a chudého. „Operace prezidenta je pro mě stejná jako operace bezdomovce,“ tvrdí.
Pavel Pafko v rozhovoru mluví také o pokroku v moderní medicíně i o etice s tímto tématem spojené. Uvádí, že například spermobanky či surogátní (náhradní) mateřství představují výzvy pro tradiční církve a právní systémy: „Vývoj biologických věd zmenšuje úlohu Boha,“ konstatuje.
Barvitý obraz
Kriticky se vyjadřuje také k hierarchii a vnímání autorit na pracovišti. Zdůrazňuje, že úspěch není věcí osobních ambicí, ale výsledkem podpory kolegů a předchozích generací: „Jsme na ramenou těch, od kterých jsme se učili žít a pracovat,“ říká. Ohlíží se i za svým osobním životem, vzpomíná na přátele, pacienty a žáky, mluví o manželce a dcerách. Uvažuje nad stavem současné společnosti, kulturou, smyslem náboženství, nad zdravím i smrtí.
Faktor Pafko patří k rozhovorovým portrétům, v nichž se snoubí osobní příběh se společenskou reflexí. Je založen na hluboké znalosti tématu a respektu k hlavnímu protagonistovi, ale zároveň není zatěžkaný samoúčelnou filozofií, neobjektivní glorifikací nebo nepatřičnou mírou odbornosti. Čtenáře přirozeně vtahuje do života člověka, který byl svědkem i tvůrcem mnoha významných momentů v historii české medicíny. „Vždycky jsem to bral tak, že věci plynuly a já si jen tak plul. Nikdy jsem neuvažoval o tom, zda jsem na vrcholu nebo jak se na něj vyškrábat,“ ohlíží se. Kniha se v žánru rozhovorové literatury nejen díky Pafkovu otevřenému přístupu určitě řadí k nadprůměru.
Faktor Pafko
KNIHA, Pavel Pafko a Kateřina Kadlecová, nakl. Argo, 2025
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist