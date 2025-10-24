Filmové biografie známých hudebníků jsou v posledních letech horkým zbožím, ať už jde o skupinu Queen Eltona Johna, nebo třeba slovenského zpěváka Karola Duchoně. Zatím se však nikdo nepokusil zachytit spletitý příběh liverpoolských Beatles, jedné z nejvlivnějších kapel všech dob. Britský režisér Sam Mendes to chce do roku 2028 změnit hned čtyřmi samostatnými filmy.
Oscara získal už za svůj debut Americká krása z roku 2000. Od té doby se drží zásady „méně je více“. Natočil pouze osm snímků, ale všechny patří mezi výrazná díla. Jde například o gangsterské drama Cesta do zatracení, bondovku Skyfall nebo válečný epos 1917. Nyní se pouští do úkolu, který mnozí považují za téměř nemožný. Během prezentace na festivalu CinemaCon prohlásil, že filmový svět potřebuje velké události, které znovu přitáhnou diváky do kin. A právě hvězdně obsazená série o jednotlivých členech The Beatles by mohla být jednou z nich. Všechny čtyři snímky mají dorazit do kin zároveň, v dubnu 2028.
Poprvé s plnými právy na hudbu Beatles
Každý z filmů má vyprávět příběh jednoho člena kapely. Víme, že zpěváka a baskytaristu Paula McCartneyho si zahraje stoupající hvězda Paul Mescal, který na sebe naposledy upozornil v historickém velkofilmu Gladiátor 2. Johna Lennona ztvární britský herec Harris Dickinson (Babygirl, Trojúhelník smutku). Na kytaru George Harrisona zabrnká jednatřicetiletý Brit Joseph Quinn (Fantastická čtyřka: První kroky, seriál Stranger Things). A nakonec bubenické paličky Ringo Starra popadne Ir Barry Keoghan (Saltburn, Víly z Inisherinu). Ve vedlejších rolích by se měla objevit například Saoirse Ronanová jako Linda McCarneyová nebo James Norton v kůži manažera Beatles Briana Epsteina.
Dosud nevznikl film, který by měl plná práva na životní příběhy všech členů Beatles i na jejich kompletní hudební katalog. Je pravda, že hudbu kapely využívaly snímky jako Napříč vesmírem (1997) či Yesterday (2019), ale Beatles dosud žádnému filmu neposkytli „komplet“, vždy jen několik písní. Zašlo to dokonce tak daleko, že životopisný film Nowhere Boy (2009) o životě Johna Lennona neobsahuje ani jednu z písní kapely.
Všechny čtyři filmy mají vznikat současně, aby si udržely jednotný vizuální i emocionální tón. Cílem je, aby každý snímek obstál samostatně, ale zároveň tvořil část jednoho velkého filmového díla. Diváci tak budou moci sledovat příběh Beatles jako ucelený zážitek, čtyřdílný filmový maraton, který má potenciál stát se kulturní událostí. „Nikdy předtím tu nic podobného nebylo, takže ani nemůžeme přemýšlet o premiérách v tradičním smyslu,“ uvedl již dříve pro magazín The Hollywood Reporter šéf společnosti Sony Pictures Tom Rothman.
Scenáristická esa v akci
O samotném příběhu toho zatím mnoho nevíme, ale už nyní je jasné, že každý z filmů nabídne unikátní perspektivu jednoho člena. O scénáře se ostatně postarají hned tři hollywoodské těžké váhy: Jez Butterworth (Na hraně zítřka, Le Mans '66), Peter Straughan (Konkláve, Dluh) a Jack Thorne (Enola Holmesová, Válečný manuál). Rovněž se očekává, že Mendes pro každý film zvolí trochu jiný vizuální styl a tón, aby odrážel osobnost daného člena.
Nabízí se otázka, jak se k projektu staví dosud žijící členové Beatles, Starr s McCartneym. „Oba tomu projektu fandíme, opravdu,“ popsal své nadšení pro Entertainment Tonight Ringo Starr. Potěšil ho i fakt, že jeho samotného ve filmu ztvární Barry Keoghan.
Mendesův plán je zároveň obrovskou výzvou. Natočit čtyři vysokorozpočtové filmy současně znamená logistický i finanční risk. Režisér bude muset udržet konzistenci příběhů i kvalitu každé části zvlášť. A klíčovou roli sehraje i divácká reakce, tedy jestli lidé ocení nápad se čtyřmi propojenými příběhy, které by měli sledovat v krátkém sledu po sobě, nebo jestli projekt vyvolá spíš zvědavost než skutečný zájem.
