Pokud můžeme věřit Homérovi, vypukla trojská válka kvůli ženě, konkrétně Heleně Trojské. Britský archeolog Miles Russell, působící na Bournemouth University, přichází v knize Caratacus: Great King of Britain s tvrzením, že když římský císař Claudius vydal v roce 43 rozkaz k invazi na britské ostrovy, stála v pozadí rovněž žena – Verica, královna kmene Atrebatů. Generace historiků braly nezanedbatelnou roli Vericy v Claudiově tažení jako fakt, ale nepochybovaly o tom, že to byl muž.
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