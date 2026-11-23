Intenzivní trénink bez dostatečného odpočinku nekončí jen únavou nebo bolestí ve svalech. Přetrénovaní sportovci se často potýkají s psychickými problémy, jako je nespavost nebo úzkostné stavy. Nová studie brazilských vědců vedených Adelinem Sanchezem Ramosem da Silvou z Universidade de São Paulo publikovaná ve vědeckém časopise Neuroscience nabízí vysvětlení.
Da Silva a jeho spolupracovníci zkoumali stav mozku laboratorních myší vystavených dlouhodobé intenzivní námaze. Zjistili, že zvířata mají v části mozku známé jako hipokampus zvýšenou aktivitu enzymu tyrozin hydroxylázy, který se podílí na produkci dopaminu. V důsledku toho pak myším v mozku stoupají hladiny tohoto přenašeče nervových vzruchů i v době, kdy odpočívají. Pokud byly myši vystaveny přiměřené zátěži, docházelo u nich při námaze rovněž k vzestupu hladin dopaminu v mozku, ale ty se rychle vracely k normálu, jakmile zvíře začalo odpočívat.
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Dopamin je dnes velmi populární, protože stojí v pozadí návykových závislostí. Nelze na něj ale nahlížet jako na škodlivou látku, protože sehrává v organismu celou řadu důležitých rolí. Kromě jiného se podílí na udržení bdělosti. Pokud se však jeho produkce vymkne z kontroly třeba právě nadměrnou fyzickou zátěží, může narušit spánek. Vědci dříve připisovali psychické problémy spojené s nadměrnou fyzickou námahou přenašeči nervových vzruchů serotoninu. To však pokusy da Silvova týmu nepotvrdily.
Není jisté, zda na nadměrnou fyzickou zátěž reaguje stejně i lidský mozek. Vědci i tak považují poselství studie za jednoznačné: Pokud si má sportovec udržet vysokou výkonnost a vyhnout se psychickým komplikacím, musí věnovat dostatečný čas regeneraci. Podobně by si ale měli hlídat míru zátěže a dostatečný odpočinek i amatérští sportovci. „Nadměrným tréninkem netrpí jen kosterní svalovina. Těžký dopad to má i na mozek,“ říká da Silva.
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