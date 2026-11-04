Po skončení druhé světové války prohlásil německý atomový fyzik a nobelista Werner Karl Heisenberg, že mu chyběla jen trocha uranu, aby se v jeho reaktoru B8 rozhořela jaderná reakce. Fungující reaktor by produkoval plutonium a z něho by bylo možné vyrobit atomovou bombu. Pro Německo to byla jediná šance, protože alternativní cestu k atomové bombě obohacením uranu odsunuli němečtí vědci na vedlejší kolej a nevěnovali se jí.
Vyhlídky Německa na atomovou bombu byly i v případě Heisenbergova úspěchu mizivé. Pokusy s reaktorem B8 proběhly v posledních týdnech války. I kdyby se řetězová reakce rozhořela, Němci by nestihli získat dostatek plutonia pro sestrojení bomby. Nyní se ukázalo, že Heisenberg by byl odsouzen k nezdaru, i kdyby se mu podařilo získat všechen uran, jenž byl tehdy v Německu pro tyto účely k dispozici.
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