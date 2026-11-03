Středoamerický vanilovník plocholistý je jedinou orchidejí pěstovanou pro široké průmyslové využití. Předurčuje ho k tomu vysoký obsah aromatické látky vanilinu používaného nejen v potravinářství, ale také při výrobě kosmetiky a v chemickém průmyslu. Vědci vedení Krasimirem Vasilevem z Flinders University v australském Adelaide pro něj našli uplatnění také ve farmacii. Léčivé účinky vanilinu představili v článku publikovaném vědeckým časopisem International Journal of Pharmaceutics.

Vanilin vykazuje výrazné antioxidační, protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti. Má i další přednosti. Lze ho vyrábět synteticky, je vysoce stabilní a v neposlední řadě laciný. V potravinářství se užívá velmi dlouho a jeho konzumace není spojena s nežádoucími vedlejšími účinky. Je to tedy látka vysoce bezpečná. Vědci z Vasilevova týmu jsou přesvědčeni, že přípravky na bázi vanilinu by mohly nabídnout bezpečnou a všestrannou léčbu vředů. Díky struktuře své molekuly reaguje vanilin s volnými kyslíkovými radikály, buněčnými membránami i polymerními látkami. 

„Vanilin má potenciál, aby se z nevyužité bioaktivní látky přeměnil na klinické léčivo nové generace použitelné při léčbě infikovaných ran a v regeneračních terapiích,“ říká Krasimir Vasilev.

Vasilev a spol. pátrají po léčivých látkách v potravinách zcela cíleně. V letošním roce publikovali ve vědeckém časopise Small výsledky testů, při kterých byl katetr určený k zavádění do močového měchýře opatřen povlakem z mátové silice. Katetr ve svém okolí eliminoval 90 procent volných kyslíkových radikálů. Produkci prozánětlivých látek zredukoval o 60 procent a tvorbu protizánětlivých látek zvýšil až o 50 procent. Zároveň aktivoval bílé krvinky ze skupiny makrofágů. Použití katetrů se silicí by mohlo pacienty chránit před infekcí močových cest. Vědci z Flinders University jsou přesvědčeni, že perspektiva levného a účinného léčiva se otevírá i před vanilinem.

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