Bambus patří k nejrychleji rostoucím zástupcům pozemské flóry. Výhonky některých druhů narostou za den do délky až o 115 centimetrů. V Asii tvoří neodmyslitelnou součást jídelníčku ohromného počtu lidí, ale jinde jsou vnímány spíše jako delikatesa. Tým britských vědců pod vedením Leeho Smithe z Anglia Ruskin University nyní ve studii zveřejněné vědeckým časopisem Advances in Bamboo Science upozorňují na zdravotní přínosy konzumace bambusových výhonků.
Výhonky bambusu jsou bohaté na bílkoviny, obsahují určité množství vlákniny a mizivé množství tuků. Jsou vydatným zdrojem esenciálních aminokyselin a minerálních látek, jako je selen a draslík. Nabízejí významná množství některých vitaminů, například vitamin A, E a vitaminy B1, B3 a B6. Při konzumaci výhonků bambusu byla v klinických studiích zjištěna zlepšená kontrola hladin krevního cukru, a tak je lze doporučit lidem s cukrovkou.
Zároveň dochází i ke zlepšení krevních ukazatelů metabolismu tuků, což by mohlo být přínosem pro pacienty ohrožené kardiovaskulárními chorobami. Na funkce trávicího traktu by měla mít pozitivní vliv příznivá skladba vlákniny tvořené celulózou, hemicelulózou a ligninem. U látek přítomných v bambusu byly prokázány také antioxidační a detoxikační účinky. Bambus působí i jako prebiotikum. To znamená, že v něm obsažené sloučeniny podporují růst a aktivitu zdraví prospěšné střevní mikroflóry. Další látky z bambusu potlačují tvorbu furanu a akrylamidu. Obě tyto toxické látky vznikají za vysokých teplot při pečení nebo smažení některých potravin. Přídavek bambusu by mohl množství furanu a akrylamidu v některých pokrmech významně snížit.
Smith a spol. upozornili i na určitá zdravotní rizika spojená s konzumací výhonků. V některých druzích bambusu se vyskytují sloučeniny narušující produkci hormonů štítné žlázy nebo takzvané kyanogenní glykosidy, z kterých se uvolňuje kyanid. Správnou tepelnou úpravou se ale tyto látky zneškodní.
