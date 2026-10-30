Prodává se třeba jako Panadol, Paralen či Tylenol. Léčivo paracetamol neboli acetaminofen se řadí k těm hojně užívaným při bolestech nebo horečkách. Při zdravotních potížích po něm sahají i nastávající maminky, protože je považován za neškodný pro lidské embryo a plod. Nová dánská studie však dává užívání acetaminofenu v těhotenství do souvislosti s narušeným vývojem pohlavních orgánů dcer. Výsledky sledování přináší lékařský časopis Human Reproduction Open.

Tým vedený Casperem Hagenem z kodaňské Rigshospitalet upozorňuje, že ze studie nelze vyvodit výslovně příčinnou souvislost mezi užíváním acetaminofenu během těhotenství a poruchami plodnosti dcer. Někteří experti ale varují před bagatelizováním výsledků studie.  

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Co se dočtete dál

  • Co přesně studie zjišťovala?
  • Proč někteří vědci tvrdí, že je namístě opatrnost?
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