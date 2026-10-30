Nabitý program nemusí člověku ničit život. A naopak, i lidé s volnějším programem mohou propadnout pocitu, že čelí časovému presu. Ti, kteří mají objektivně méně volného času, na tom bývají v konečném důsledku psychicky lépe a také bývají úspěšnější. Vyplývá to z výsledků studie publikované ve vědeckém časopise Journal of American College Health.
Vědci z University of Colorado v americkém Boulderu pod vedením Caitlin McKimmyové získali ke spolupráci více než šest set dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů. Zaměřili se na jejich denní rozvrhy a zjišťovali, kolik času jim během týdne zabírá škola, kolik věnují domácí přípravě, jak dlouho dojíždějí, kolik hodin stráví na brigádách a při dalších aktivitách. Zároveň zjišťovali u každého studenta míru stresu, známky úzkosti a projevy depresí. Studenti s našlapanějším denním programem na tom byli kupodivu psychicky lépe než ti, kteří měli více volna. Zaměstnanější studenti také dosahovali výrazně lepších studijních výsledků.
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„Volnější denní program nebyl zárukou lepšího psychického stavu. Lidé si často představují, že když budou mít méně nabitý program, budou se psychicky cítit lépe. Tvrzení, že méně znamená více, ale v tomto případě vždycky neplatí. Vyšší aktivitou a intenzivnějším zapojením do různých činností si můžeme nejen zlepšit duševní zdraví, ale také nám to napomůže k úspěchům ve studiu i v profesním životě,“ říká Caitlin McKimmyová.
Neznamená to, že nadměrné vytížení neexistuje. Lidé často nemohou svůj denní program z nejrůznějších důvodů významněji ovlivnit a mívají méně volného času, než by potřebovali. Rada Caitlin McKimmyové pro ty, kdo pociťují stres ze svého rozvrhu, zní: „Pokud už musíte svůj čas něčím zaplnit, snažte se vybírat činnosti, které jsou v souladu s vašimi zájmy a hodnotami; snažte se žít přítomností a nemyslet na budoucnost ani na minulost. Množství času, které máme v týdnu k dispozici, nelze příliš změnit. Způsob, jakým o čase přemýšlíme, však změnit můžeme.“
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