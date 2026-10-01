Hele, není to ten britský velvyslanec?“ ukazuje moje známá na muže na druhé straně ulice. Odpovídám, že ne každý plešatý muž se zrzavým vousem nutně musí být tím, koho má na mysli – tedy britským velvyslancem v Praze Mattem Fieldem. Nedorozumění ale svědčí o tom, že Field v Česku získal popularitu a známost, která dalekosáhle převyšuje běžnou roli zahraničního diplomata. Na sociálních sítích ho sledují desítky tisíc lidí, má tak větší pozornost než mnozí ministři či šéfové opozičních stran.
Byl hostem – a v češtině! – populárních televizních show, zaujal ihned po svém příjezdu do Prahy v lednu 2023 kampaní na sítích, kterou nazval Jsem tu novej. Začátkem příštího roku na svém postu po čtyřech letech končí. O svých zkušenostech s Českem a Čechy napsal stejnojmennou knihu, která je na trhu teprve pár měsíců, ale už se jí prodalo 11 tisíc kusů. Jde tedy o bestseller. Field veškerý výtěžek věnoval českému Nadačnímu fondu Pink Bubble, tedy na pomoc dětem a mladým lidem s onkologickým onemocněním. „Přiznám se, že si toho všímám,“ říká Field o faktu, že velvyslanci ostatních zemí působící v Praze se s ním z hlediska počtu sledujících a vůbec zásahu na veřejnosti nemohou měřit. „Kdyby šlo ale jen o čísla, nutilo by nás to dělat nesmysly – mohl bych přece zveřejňovat videa s kočkami. Naše činnost musí mít jasný smysl,“ zdůrazňuje v rozhovoru s HN. Mluví také o tom, v čem vztahy mezi Velkou Británií a Českem změnil nástup vlády Andreje Babiše.
Existuje rčení, že úkolem diplomata je lhát v zájmu své země. Platí to ještě?
Co se dočtete dál
- Jak Matt Field reagoval na Babišův požadavek vyloučit Británii z evropského projektu protiraketové obrany.
- V čem se změnily britsko-české vztahy po nástupu současné vlády v Praze.
- Proč je Field tak aktivní na sociálních sítích, k čemu to jemu a jeho zemi je.