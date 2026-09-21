Jak poskládat dva metry vlákna do kuličky o průměru pouhé setiny milimetru? Na první pohled se to zdá jako nesplnitelný úkol. Zvládne ho však každá lidská buňka, když vměstná do buněčného jádra dvojitou šroubovici DNA o celkové délce 205 centimetrů. Aby se tam dědičná informace vešla, musí být velmi důmyslně prostorově poskládána. Zdaleka přitom nejde jen o šetření místem. Každý typ buněk má dědičnou informaci smotanou jiným způsobem, což pak určuje aktivitu jednotlivých genů. Zároveň jsou tím dány i specifické vlastnosti a schopnosti buněk různých typů.
Trojrozměrné uspořádání dědičné informace v buněčném jádru se mění v závislosti na nárocích buňky. DNA tak spíše než špagety ležící na talíři připomíná klubko živých hadů. Pokud se dvojitá šroubovice DNA zamotá nevhodným způsobem, naruší to souhru genů i funkce buňky, což může vyústit v závažná onemocnění. Pro proměny prostorového uspořádání DNA v čase používají vědci termín 4-D nukleom.
Zákonitosti, jimiž se 4-D nukleom řídí, halí z valné části tajemství. Proto vzbudila velkou pozornost série studií publikovaná nedávno ve vědeckých časopisech Science a Science Advances.
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