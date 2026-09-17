Zhruba u každého osmého člověka vyvolá kontakt se psem alergii. Patří k nim i Matt Walker. Ten si však už dva roky užívá společnosti fenky bígla Bailey a netrpí žádnými potížemi. Jeho alergie na psy sice neustoupila, ale Bailey je jedním ze dvou psů, kteří by měli být pro alergiky bezpeční. Walker nepřišel k fence náhodou. Je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Kindred Companion Sciences, která vznikla v roce 2020 s cílem vytvořit první zcela nealergenní psy. To se podařilo v září 2024, kdy se narodila štěňata bígla Alfie a Bailey. V důsledku cíleného zásahu do dědičné informace mají z činnosti vyřazen gen zodpovědný za tvorbu hlavního psího alergenu bílkoviny Can F 1.
Co se dočtete dál
- Proč vzniká alergie na psy.
- Jak vědci dokázali, že se narodili psi, kteří nevyvolávají u vnímavých lidí alergickou reakci.
- Jaké hlavní etické otazníky se řeší.