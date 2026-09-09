Na 44 procent lidí v Evropě žije v obcích a městech, kde třetina průměrného platu stačí na splácení hypotéky za bydlení o obytné ploše menší než 50 metrů čtverečních, tedy obvykle za jednopokojový byt nebo garsonku. Vyplývá to z analýzy rakouských ekonomů Selima Banabaka a Franzisky Sielkerové z Technické univerzity ve Vídni. Pracovali s třicetiletou hypotékou.
Studie zveřejněná vědeckým časopisem Journal of Maps nese v titulku otázku: „Kde si ještě můžete dovolit bydlet?“ Odpověď na ni nepotěší.
Co se dočtete dál
- Z čeho vědci vycházeli?
- Kde byla dostupnost bydlení nejhorší?
- Na co doporučují se zaměřit?