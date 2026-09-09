Na 44 procent lidí v Evropě žije v obcích a městech, kde třetina průměrného platu stačí na splácení hypotéky za bydlení o obytné ploše menší než 50 metrů čtverečních, tedy obvykle za jednopokojový byt nebo garsonku. Vyplývá to z analýzy rakouských ekonomů Selima Banabaka a Franzisky Sielkerové z Technické univerzity ve Vídni. Pracovali s třicetiletou hypotékou.

Studie zveřejněná vědeckým časopisem Journal of Maps nese v titulku otázku: „Kde si ještě můžete dovolit bydlet?“ Odpověď na ni nepotěší.

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Co se dočtete dál

  • Z čeho vědci vycházeli?
  • Kde byla dostupnost bydlení nejhorší?
  • Na co doporučují se zaměřit?

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