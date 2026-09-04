Vědci z Rockefeller University naordinovali dobrovolníkům z řad studentů dva různé tréninkové programy. Jeden zahrnoval šest 30sekundových cyklistických sprintů s plným nasazením, a to 3krát až 4krát týdně po dobu dvou měsíců. Ve druhém, stejně dlouhém programu jezdili dobrovolníci na kole týdně hodinu a půl mírným tempem nebo strávili stejnou dobu poklusem na běžícím pásu. Tým vedený Paulem Cohenem zajímalo, jak se tyto aktivity odrazí ve složení krve účastníků pokusu. Výsledky zveřejnili v časopise Cell Reports Medicine.
Sprinty se ukázaly jako překvapivě účinné. Vyvolaly například v krvi dobrovolníků změny v hladinách více než 200 metabolitů. Běh s mírnou intenzitou se do metabolismu promítl mnohem méně a stejně tak tomu bylo v případě delších jízd na kole s nižším nasazením. Intenzivní zátěž při sprintech se promítla i do spektra bílkovin přítomných v krvi. Ukázalo se, že tyto bílkoviny byly připraveny do zásoby a z buněk se uvolnily do krve právě v odezvě na intenzivní fyzickou námahu. Sehrávají významnou roli při ochraně před obezitou, cukrovkou druhého typu a dalšími civilizačními chorobami. Ze 33 sledovaných „ochranných“ molekul se jich při sprintu uvolnilo do krve 32. Po mírnější zátěži stoupne v krvi koncentrace jen u tří.
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Zajímavé výsledky přinesly experimenty, v kterých Cohen a jeho spolupracovníci vystavili účinkům krve dobrovolníků laboratorně pěstované buňky tukové tkáně. Vlastnosti buněk se měnily nejrazantněji pod vlivem krve těch lidí, kteří právě absolvovali intenzivní sprint. Látky uvolněné do krve při vrcholném fyzickém vypětí ovlivňují, jak tukové buňky hospodaří s energií a jak reagují na hormony nebo na přísun živin. Krev odebraná dobrovolníkům po absolvování mírnější fyzické zátěže působí na tukové buňky s velkým zpožděním a mnohem slaběji.
„Je neuvěřitelné, jak významnou odezvu vyvolá v lidském organismu pouhých pár minut intenzivního cvičení,“ říká Paul Cohen.
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