Rodiče a učitelé by měli být opatrní a neměli by předpokládat, že se děti po nabuzení sebedůvěry budou učit lépe,“ varuje Chunliang Yang z Pekingské pedagogické univerzity. „Utvrzování dětí ve víře, že jsou schopnější, než odpovídá jejich reálným schopnostem, u nich může vyvolat pozitivní pocity, ale výsledky našeho výzkumu dokazují, že takové iluzorní přesvědčení s sebou nemusí přinášet zlepšenou výkonnost.“

Ve studii zveřejněné ve vědeckém časopise Psychological Science nechali vědci z Yangova týmu nejprve děti ve věku šest až osm let odhadnout, kolik slov si zapamatují po přečtení z dlouhého seznamu.

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