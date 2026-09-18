Energie potřebná na klimatizaci budov se podílí na globálních emisích skleníkových plynů ze tří procent. Ve vlnách veder její spotřeba stoupá o 46 až 100 procent. Není divu, že vědci hledají úspornější způsoby chlazení. Pro inspiraci pátrají i v přírodě. Architekti například využívají pro ventilaci budov systémy napodobující koloběh vzduchu v termitištích. Tým vedený Shu Yangovou z University of Pennsylvania nyní obrátil pozornost k chladicím schopnostem slonů afrických.
Tyto kolosy se pohybují savanami a navzdory tmavě šedé, až několik centimetrů silné kůži se nepřehřívají. Přitom sloni nejsou vybaveni potními žlázami, a nemohou proto spoléhat na ochlazení odparem potu. Yangová a její spolupracovníci došli k závěru, že významné ochlazení si sloni zajistí početnými hlubokými vráskami na kůži.
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„Voda, kterou se postříkají, proniká do vrásek a následně se z nich pomalu odpařuje a tím přispívá zvířeti k ochlazení,“ vysvětluje členka týmu Dorit Avivová.
Shu Yangová se svými spolupracovníky vyvinula nový typ cementové omítky, která zachytává vlhkost, je schopna ji zadržet na delší dobu a po vzestupu teplot ji pomalu uvolňuje pro odpar. Přípravu omítky a její vlastnosti vědci popsali ve studii publikované ve vědeckém časopise Advanced Science.
Imitaci sloní kůže vyrobili ze směsi portlandského cementu s křemelinou ze schránek rozsivek. Tu odlili do tenkých dlaždic, zvlhčili a následně sušili za pečlivě kontrolovaných podmínek. Jak se vysušovaný materiál smršťoval, vznikala v něm hustá síť trhlin. U tradičních omítek jsou trhliny známkou rozpadu. Nově vyvinutý materiál tím však na pevnosti neztrácel.
Při laboratorních testech vědci opakovaně zvlhčovali různé druhy omítek a následně je vystavovali intenzivnímu infračervenému záření. Dlaždice s povrchem napodobujícím sloní kůži si držely stabilní teplotu 32 stupňů Celsia. Klasický štuk s puklinami se zahříval na 42 a hladký štuk bez puklin na 52 stupňů.
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