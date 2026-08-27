Osamělý vlk
DOKUDRAMA, režie Ondřej Veverka, v kinech od 27. 8.
Tým kolem mladého režiséra Ondřeje Veverky a kameramana Kryštofa Tichého vytvořil snímek o československém druhoválečném stíhači Josefu Františkovi. Tak jako natáčení filmu Osamělý vlk byla rychlá – a krátká – i kariéra jeho hlavního hrdiny v britském královském letectvu RAF. Josef František v roce 1940 během pouhých 28 dnů sestřelil 17 nacistických letounů. Mezi ostatními Čechoslováky v RAF bojujícími proti Hitlerovi vyčníval nejen vysokou úspěšností svých misí, do nichž se často pouštěl na vlastní pěst. Ve Velké Británii byl na rozdíl od většiny krajanů příslušníkem polské 303. stíhací perutě. V ní létal do 8. října 1940, kdy se jeho stíhačka Hurricane zřítila a den po svých 26. narozeninách zahynul. Zatímco známé herecké tváře jako Jan Budař, Miroslav Hanuš či Josef Trojan přijaly jen epizodní role, mladí aktéři v čele s Tadeášem Moravcem v roli Josefa Františka tvoří pilíř snímku.
Vládci vesmíru
FILM, režie Travis Knight, na Amazon Prime Video
Film Vládci vesmíru, to je divoká jízda plastových postaviček od Mattela, tedy až na to, že dostaly těla skutečných herců. Režisér Travis Knight (Bumblebee) vsadil na neony nasáklou akční fantasy podívanou plnou humoru a sympatických figur, která vzdává hold 80. letům. Princ Adam se po patnácti letech vrací na rodnou Eternii, kde zjistí, že z jeho domova zbyly jen trosky a vlády se ujal padouch Skeletor. Rozhodne se proto svůj svět zachránit. V roli prince Adama se představuje Nicholas Galitzine, kterého doplňují Camila Mendesová jako bojovnice Teela a Idris Elba jako Duncan. Výraznou protiváhu jim tvoří Jared Leto coby zlý vládce Skeletor. Noví Vládci vesmíru jsou přitom jedním z těch projektů, kde se potkává nostalgie s ambicí vytvořit moderní blockbuster, který je ideální oddechovou podívanou.
Best of Bond
HUDBA, zámek Poděbrady, 29. 8.
V rámci festivalu Soundtrack Poděbrady se uskuteční koncert, který přinese výběr nejznámějších melodií z legendární filmové série o agentovi 007. Symfonický orchestr Unique Orchestra nabídne ikonické skladby od James Bond Theme přes nesmrtelnou píseň Goldfinger až po novější Skyfall a No Time To Die. Vedle orchestru se představí také zpěvák Martin Růža či zpěvačky Vendula Příhodová a Barbora Mochowá. Program připomene především odkaz legendárního skladatele Johna Barryho, ale také dalších autorů, kteří během více než šesti dekád pomáhali vytvářet hudební identitu nejslavnějšího filmového agenta.
WiFič VEN! 2026
FESTIVAL, areál Pole designu – Bílovice 519, 28. a 29.8.
Jsou situace, kdy není tak důležité, na co jdete, ale víc záleží na tom, kam vstoupíte. WiFič VEN!_na poli není jen o programu. „Je o místě, kde se prolíná to, co vyrostlo u nás, s tím, co jsme přivezli odjinud,“ říkají pořadatelé. Výstavy, hudba, rozhovory, instalace, pohyb, design i obyčejné chvíle mezi tím. Návštěvníky čekají nejen Prago Union, Rudiš & Kružík U-Bahn, Lucie Výborná s hosty či Cirk La Putyka, ale i program pro děti a gastrozážitky. Dva dny plné emocionální sklizně.
Ivan Pinkava – Svědek sebe sama
VÝSTAVA, Galerie Kostnice, Rožnov pod Radhoštěm, do 27. 9.
Přední český autor inscenovaných fotografií se nyní představuje na netradičním místě – v bývalé kostnici v zahradě kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. To, co v podání Ivana Pinkavy vypadá jako kámen či beton, může být ve skutečnosti polystyren, molitan nebo stará plachta. Právě nejistota je pro jeho práci zásadní – prostupuje i samotnými náměty fotografií: postavy a gesta, zdánlivě čitelné a jednoznačné, se při delším pohledu přetvářejí a otevírají novým výkladům. Pinkava patří k výrazným osobnostem české fotografie a jeho práce jsou zastoupeny například ve sbírkách Národní galerie Praha, londýnského Victoria and Albert Musea nebo Musée de l’Elysée v Lausanne.Foto: Galerie Kostnice
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