V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.
Jan Tkáč je softwarový architekt, který před dvěma lety založil vlastní nakladatelství a začal vydávat dětské knihy. Jeho Kroniky beskydských draků se mezitím staly hitem: za poslední dva roky jich prodal přes 40 tisíc. V Česku, kde se spisovatel s desítkou tisíc prodaných výtisků považuje za bestsellerového autora, je to mimořádné číslo. Navíc Kroniky v dětském hlasování ankety Kniha dětského srdce – cena V. F. Suka poprvé současně předstihly Harryho Pottera i Deník malého poseroutky.
Konkurencí mých knih není Harry Potter, ale YouTube, říká Tkáč, který vedle psaní dál řídí ostravskou IT firmu AVE Soft a v minulosti vedl start-up, který rok působil v Silicon Valley.
V jednom rozhovoru jste řekl, že nejvýchodnější cíp Beskyd kolem Jablunkova je zvláštní kout krajiny, kde věci fungují jinak. Jak jste to myslel?
Je to tam nenápadné a jezdí tam méně lidí, přesto na mě místo pokaždé silně zapůsobí. Prochází tudy česko-polská hranice. Lesy střídá spousta potůčků a úzkých korýtek ve svazích. Když si představím, že by někde měli žít draci, je to právě tam.
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- Jak Jan Tkáč organizuje doručování knih formou schovávání v Beskydech.
- Jak kombinace papírové knihy a QR kódů ovlivňuje zájem dětí o čtení.
- Jak crowdfunding na Doniu pomohl financovat a propagovat projekt.
- Jak Kroniky ovlivňují cestovní ruch v Beskydech.
- Jaké jsou hospodářské výsledky a ekonomika malého nakladatelství.
- Jak autor plánuje rozšíření dračího univerza, překlady a audiovizuální adaptace.
- Jak Jan Tkáč vnímá konkurenci YouTube a digitálních platforem pro pozornost dětí.