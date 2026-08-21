Sterling Point
SERIÁL, režie Megan Parková, na Amazon Prime
Sedmnáctiletá Annie Jacobsonová zjistí, že se svým dvojčetem Connorem zdědila po odcizeném dědečkovi ostrov v kanadské oblasti Muskoka. Annie se na něj vydá sama, aby zjistila, proč jí rodina celé roky bránila dědečka poznat. Autorkou seriálu Sterling Point je Megan Parková (režisérka filmu Následky) a vedle ní jsou jako výkonní producenti podepsáni Josh Schwartz a Stephanie Savageová, tvůrci seriálového hitu Super drbna. V centru mladého obsazení stojí Ella Rubinová jako Annie, Amélie Hoeferleová jako tajemná Ramona nebo Keen Ruffalo jako Connor.
Frankie and The Deadbeats
HUDBA, Barrák Music Club, Ostrava, 21. 8.
To nejpoctivější z amerického country, kterému však koluje v žilách česká krev. Skupina kombinuje country s blues, rockem a místy až temnou atmosférou, do níž zapadají banjo, trubka, klavír i charakteristická pedal steel kytara. Texty písní jsou plné osamělých poutníků, zhrzených lásek, šrámů na těle i duši a autentické jižanské atmosféry. Na scénu vstoupili v roce 2021 debutem The Shining, o dva roky později přidali album The Possibility That Love Is Not Enough a mezitím stihli objet české festivaly i Spojené státy, kde absolvovali dvě akustická turné. Z původně „kočovné“ kapely se tak stala výrazná součást tuzemské alternativní country scény.
Ptáci, zvířata a moji příbuzní
DIVADLO, Letní scéna v ZOO Praha, reprízy 24. – 30. 8.
Úsměvné i upřímné vzpomínky legendárního přírodovědce tentokrát na letní scéně přímo v prostorách pražské ZOO. Ovdovělá paní Durrellová se rozhodne opustit Anglii a přestěhuje se se čtyřmi dětmi na slunný ostrov Korfu. Idylu rodinného života však brzy naruší Jerryho vášeň pro zvířata, Larryho milostné avantýry, Leslieho střelecké choutky a citlivost dcery Margo. Inscenace v podání Vršovického divadla MANA si nemohla vybrat příhodnější kulisy: hraje se pod širým nebem v bývalém sloninci ZOO v Tróji, v rezervaci Bororo. Skutečné zvuky zvířat se tak stávají součástí představení a přestávku lze strávit mezi papoušky a klokany. Diváci se mohou těšit na herecké výkony Antonína Holuba, Jitky Smutné, Terezy Blažkové nebo Davida Depty.
Cameron Tauschke – Memory Bank
VÝSTAVA, Portheimka, Praha, do 12. 9.
Australský rodák Cameron Tauschke pracuje s postupným nanášením barev a inkoustu, z něhož vyrůstají lidské postavy, organické tvary, buňky, rostliny, planety i fragmenty lidského těla. Jeho obrazy působí jako vizuální mapa vzpomínek, emocí a vnitřních představ, kde se figurace přirozeně prolíná s abstrakcí a každá nová vrstva odkrývá další význam. Tauschke ve své nejnovější sérii rozvíjí myšlenku nové kůže jako metafory proměny, regenerace a osobního růstu. Intenzivní barevnost, výrazné kontrasty i vyvážená kompozice dodávají jeho obrazům energii. V pražské Portheimce představí hned několik uměleckých souborů se svým originálním rukopisem.
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