Máte pocit, že to, co v zaměstnání děláte, je dost k ničemu? A že by se vůbec nic nestalo, kdyby vaši práci nedělal vůbec nikdo? Pak nejste sami. Existují studie a celé publikace, které se věnují modernímu fenoménu vykonávání prací, které sami zaměstnanci považují za zbytečné, neuspokojující a myslí si, že by se vůbec nic nestalo, kdyby zmizely ze světa.
Je ale problém zbytečné práce reálný? A pokud ano, jak je rozšířený? A bude narůstat? Šíře odpovědí je značná, ale všechny vedou směrem ukazujícím, že se svět práce vždy nevyvíjí zdravě a do budoucna může být ještě hůř.
Nejradikálnější vklad do tématu zbytečné práce pochází od Davida Graebera, profesora antropologie na London School of Economics, jehož kniha Bullshit Jobs: A Theory vyšla nedávno poprvé česky. Pod podmanivým názvem Práce na hovno najdeme horu údajů, příběhů a interpretací, které podle Graebera dokazují, že problém je mnohem větší, než se obecně soudí.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou typy „práce na ho*no“.
- Co oprávněně vyčítají Graeberovi jeho kritici.
- Mohli bychom pracovat méně, kdyby se „práce na ho*no“ odstranila?