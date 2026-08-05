Vpádů saharského prachu do střední Evropy jsme v poslední době zažili hned několik. Ohlásí se nažloutlým, oranžovým až načervenalým zákalem oblohy a následně i popraškem na karoseriích aut. Majitelé solárních elektráren počítají ztráty způsobené sníženým výkonem zaprášených panelů. Zvýšené koncentrace jemných částic ve vzduchu pociťují astmatici. Početný mezinárodní tým vedený Kasparem Dällenbachem z Paul Scherrer Institutu ve švýcarském Villigenu si položil otázku, zda a nakolik přísun pouštního prachu do Evropy sílí. Výsledky studie, na níž se z České republiky podílela Petra Pokorná z Ústavu chemických procesů Akademie věd, otiskl vědecký časopis Nature. 

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Co se dočtete dál

  • Jak se hodnoty změnily?
  • Jaké dopady na zdraví pouštní prach má?
  • A jaké má naopak důležité role?

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