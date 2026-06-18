Přivedl Český hydrometeorologický ústav do doby, kdy je schopen lidem skoro v každé tuzemské vsi nabídnout předpovědi pro každou hodinu na tři dny dopředu. A kdy si mohou počasí, jaké je čeká, i třeba pohyb dešťových mraků prohlédnout v mobilní aplikaci. V rozhovoru pro HN ředitel ústavu Mark Rieder popisuje, kam se ještě může technika a předpovědi posunout a zpřesnit. A hovoří také o tom, co by způsobilo, kdyby musel propustit skoro 40 zaměstnanců, což po něm požaduje současné vedení ministerstva životního prostředí.
Když jste nastupoval v roce 2017, vedli jsme rozhovor o tom, jak Češi často navštěvují norské stránky. Tehdy jste připravovali dvě nové aplikace, abyste jim nabídli srovnatelný servis. Jak se to podařilo, kolik je užívá lidí?
V tom kolegové určitě udělali velký kus práce. Tehdy jsme neměli žádnou aplikaci, pak v jednu chvíli skutečně dvě, nyní zase jednu, ve které jsou volitelná nastavení, co chce člověk sledovat. Dnes když se chci podívat, jaké bude počasí, dívám se do naší aplikace. Nainstalovaných jich bylo kolem 1,1 milionu.
Co se dočtete dál
- Český hydrometeorologický ústav je dnes schopen lidem ve skoro každé tuzemské vsi nabídnout předpovědi pro každou hodinu. A mohou si počasí, jaké je čeká, i třeba pohyb dešťových mraků prohlédnout v mobilní aplikaci. Kam se ještě může technika a předpovědi posunout a zpřesnit?
- A co by způsobilo, kdyby ústav musel propustit skoro 40 zaměstnanců, což po něm požaduje současné vedení ministerstva životního prostředí?
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