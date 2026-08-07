V roce 1989 se elektroinženýr Gary Burrell a Min Kao, který dříve pracoval například pro NASA, pustili do společného byznysu s cílem vyvinout navigace využívající satelitní systém GPS. Ačkoliv navigace v té době sloužila hlavně pro vojenské účely, jejich společnost Garmin ji dokázala brzy nabídnout i řidičům automobilů, pilotům letadel nebo lodním kapitánům.
V době nástupu chytrých telefonů však firma z amerického Kansasu musela reagovat a postupně obrátila kormidlo víc směrem k nositelné elektronice. Dnes už je značka Garmin spojena spíše s chytrými hodinkami nebo zařízeními, které měří sportovní výkon, kvalitu spánku nebo srdečního tepu, a to jak vrcholovým sportovcům, tak i těm rekreačním – „hobíkům“. Právě na fitness segment v současnosti připadá největší podíl – z loňských tržeb ve výši 7,2 miliardy dolarů to byla asi třetina.
Ředitel českého zastoupení společnosti Garmin Lukáš Friedrich vysvětluje, v jaké oblasti vidí potenciál pro další růst, proč se značka pouští do fitness náramků bez displeje nebo v čem jsou zákazníci Garminu specifičtí. A popisuje také svou cestu k cyklistickým závodům, kterou málem zhatil vážný úraz.
Co se dočtete dál
- V čem je český trh odlišný od ostatních?
- Nedávno společnost představila fitness náramek bez displeje. Jaké jsou první ohlasy?
- Jaké osobní výzvě se nyní Lukáš Friedrich věnuje?
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