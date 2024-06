Tereza Vlk Huříková

juniorská mistryně světa v závodu horských kol

Rodinná trasa: Pro malé cyklisty i milovníky vlaků (20 km)

Vydáme se na Šumavu. Cesta zároveň kopíruje i trasu vlaku, takže se dá kdykoliv zkrátit a přesednout na něj. Právě vlak je nejlepší zvolit, pokud byste se výlet rozhodli začít už v mém domovském Vimperku. Trať mezi ním a Kubovou Hutí byla vybudována už v roce 1899 a nabízí spoustu krásných výhledů. Stanice v obci Kubova Huť je navíc s nadmořskou výškou 995 metrů nejvýše položenou v Česku. Po cestě na kole dvakrát křižujeme hlavní silnici na Strážný, která je poměrně frekventovaná. Jinak ale jedeme po vedlejších silnicích, kde není skoro žádný provoz. Právě do Strážného doporučuji odbočit, protože zde vyrábí italskou zmrzlinu vítěz celorepublikové soutěže Stanislav Žák. Dále se vydáme lesní cestou na Soumarský most a za ním narazíme na vojenský bunkr, který slouží jako muzeum. Místy zároveň protéká Vltava ve své ještě nedotčené podobě. Od Soumarského mostu pak vede nová cyklostezka do Volar. Projíždí se krajem rašelinišť se spoustou bříz. Ve Volarech stojí za zmínku volarské srdce s lavičkami v designu kol. Zde si můžete udělat fotku s výhledem do kraje.

Kondiční trasa: Za šumavskými rysy (36 km)

Začínáme v Pláních, kde je velké parkoviště. Vyrážíme směrem na Churáňov a přes Horskou Kvildu se dostaneme až k výběhu s jeleny a rysy. V Kvildě pak za zastávku stojí místní vyhlášená pekárna. Když včas za obcí odbočíme, vyhneme se dlouhému stoupání na Bučinu a dorazíme do obce Borová Lada. Zde je pro změnu soví voliéra a pro gurmány zase výborná kavárna s cukrárnou. Za vesnicí pak za zastávku stojí Chalupské jezírko, což je nádherné místo, které mám moc ráda. Kdo by si chtěl výlet ještě protáhnout, může před Zadovem vystoupat na rozhlednu Churáňov – bývalý skokanský můstek. Tato krásná trasa Šumavou se dá zvládnout i s většími dětmi, případně s vozíkem za kolo.

