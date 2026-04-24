Druhou dubnovou neděli je kolem cyklistického obchodu a servisu Pavé Cycles na pražském Žižkově pořádně rušno. Po osmé hodině ranní se před budovou nedaleko Paláce Akropolis schází desítky cyklistů. Kvůli velkému počtu účastníků se „balík“ rozděluje do čtyř skupin a vyráží na 130 kilometrů dlouhou vyjížďku, která je z hlavního města zavede až do Milovic.
Po poledni se cyklisté opět vrací na Žižkov, většina z nich ale v Pavé Cycles zůstane ještě několik hodin. V plánu je totiž společné sledování dojezdu slavného jednodenního závodu Paříž–Roubaix. „Baví nás potkávat se s lidmi, kteří mají společný zájem. Na kole pak vedeme nekonečné tech-talky, mluvíme o závodech, ale i o kultuře, byznysu nebo politice. Je fajn, že se na našich vyjížďkách potkávají různí lidé, od vysoce postavených manažerů přes lékaře či právníky. Všichni si tykají, nikdo se nepovyšuje nad ostatní, po vyjížďce si spolu dáme pivo, a všichni se tam cítí dobře,“ říká Jakub Habáň alias Jake, jedna z hlavních tváří žižkovské cyklokomunity.
Pravidelných společných vyjížděk Pavé Cycles, které od jara do začátku zimy startují každou středu v šest hodin večer, se za hezkého počasí účastní klidně i 80 cyklistů. Přidat se může kdokoliv, kdo chce zlepšit svou techniku nebo se naučit pravidla jízdy ve větší skupině. Účast je zdarma.
Podobně jako v případě běhu, roste také v cyklistice popularita sportování ve větší skupině. S jakými motivacemi lidé vyhledávají komunity podobných nadšenců, proč se o fenomén takzvaných social rides stále víc zajímají firmy a co je při jízdě v balíku potřeba dodržovat? HN přinášejí čtyři příběhy lidí, kteří na kole jezdí nejradši v partě.
Co se dočtete dál
- Proč jsou při jízdě v balíku důležité signály jezdcům za vámi.
- Proč je pro řidiče i cyklisty bezpečnější při vyjížďkách porušovat zákon.
- Čím lákají social rides lidi z byznysu.
- Jaké požadavky na vyjížďky firmy mají.
- V čem jsou cyklokomunity lákavé pro ženy.
- Jak se social rides pracují organizátoři cyklistických závodů.
