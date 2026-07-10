Stoupání na vrchol krušnohorského kopce Rabenberg se nekonečně vleče, po více než sedmi hodinách v sedle horského kola už kromě nohou trpí také moje záda a hlavně sedací partie. Zrak mám sklopený na cestu před sebou a odpočítávám každý metr, který ještě zbývá z posledního stoupání dnešního dne. Když se zdá, že je vyhráno, sjezdový trail nás z kopce zavede zas o zhruba sto výškových metrů níž a stoupání začíná znovu. Před vrcholem se situace ještě jednou opakuje, což je vedle fyzičky zkouška také pro hlavu.
Pak následuje jen sjezd místním trailovým centrem. Z původní modré a pro začátečníky přívětivé trasy se později stává náročnější červený úsek, a končí se dokonce černým trailem, kde už si nehraji na hrdinu a na nejnáročnějších částech s velkými kameny a kořeny raději z kola seskakuji a jdu po svých. Konečně jsme na parkovišti, kde kola naložíme na auto a přesouváme se na ubytování v Božím Daru. Pro dnešek máme po více než 90 kilometrech a 2400 nastoupaných výškových metrech splněno. Teď je potřeba si pořádně odpočinout, zítra nás podobná porce čeká ještě jednou.
Společně s kamarádem mě zlákala výzva s tajemným názvem Stoneman Miriquidi. Předposlední červnový víkend jsme se rozhodli v Krušných horách absolvovat trasu dlouhou 162 kilometrů s 4400 výškovými metry. Mimochodem, zhruba tolik měří Matterhorn. Na trase musí cyklisté zdolat 10 vrcholů, většinou na německé straně hranice. Z českých kopců vede trať přes Blatenský vrch, Plešivec a Klínovec.
Co se dočtete dál
- Na jakém principu projekt Stoneman funguje.
- Kdo za akcí stojí a kde kromě Krušných hor si ho lidé mohou vyzkoušet.
- Jak vypadá trasa krušnohorského Stonemana.
- Jak ideálně na trase doplňovat energii a kde vás při tenčících se zásobách zachrání?
- Kudy vede Stoneman na české straně hor.
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