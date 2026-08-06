Ještě aspoň tři. Ještě dva. A ještě další dva,“ hecuje Michal Kertész při klicích s nohama na hrazdě kamaráda, který je při předposlední sérii na konci sil. Následuje půlminutová pauza a poté se naposledy vrhají do stejné pozice. Oba jsou příkladem trendu cvičení na venkovních sportovištích, kterých v posledních letech po celém Česku kvapem přibývá. Těžko se to sice měří, ale pocitově jsou hřiště čím dál obsazenější. Tím spíš v letních měsících. Všímá si toho i Kertész. „Občas je tu nával, ale snažím se raději chodit v časy, kdy tu moc lidí není,“ říká na jedné z pražských venkovních posiloven.

Zatímco někteří, jako například autor článku, se pustili do cvičení na hrazdách teprve před rokem, jiní už na nich cvičí léta. „S posilováním jsem začal v 18 letech v klasickém fitku. Po nějakém čase už mě ale přestalo bavit chodit bezduše zvedat železo do posilovny. Přišlo mi, že to může dělat úplně každý, a zhruba před devíti lety jsem začal s partou kámošů cvičit venku,“ popisuje jednatřicetiletý Kertész, jak se dostal k posilování s vlastní vahou, které je známé i pod názvem kalistenika. Základem cvičení na hrazdách je totiž absence závaží, člověk se v různých pozicích, různými úchopy a různými částmi těla přitahuje k hrazdě.

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