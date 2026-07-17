Odyssea
FILM, režie Christopher Nolan, v kinech od 16. 7.
Jeden z nejočekávanější filmů tohoto roku je tu. Téměř tříhodinový snímek Odyssea v režii Christophera Nolana je velkolepou adaptací Homérova eposu o návratu ithackého krále Odyssea domů po trojské válce. V hlavní roli exceluje Matt Damon a po jeho boku Anne Hathaway jako věrná Penelopé, Tom Holland, Zendaya či Robert Pattinson. Jde o vůbec první film natočený celý na IMAX formát a nabízí mnohem víc než jen ilustraci mýtů. Nolan natočil depresivní spektákl o vině, zlu a ohýbání mravního kodexu, bezútěšnou výpověď o stavu světa, který do záhuby žene lidstvo samotné. Recenzi snímku si můžete přečíst zde.
Mouchy
FILM, režie Fernando Eimbcke, v kinech od 16. 7.
Ačkoliv na sebe tento týden v kinech strhává pozornost hlavně epos Odyssea, neznamená to, že by k vidění nebyly i jiné zajímavé kousky. Jedním z nich je mexické drama Mouchy. Olga žije poklidným životem v Mexico City, který naruší nový podnájemník se svým devítiletým synem Cristianem. Z počáteční nevraživosti se postupně rodí nečekané pouto, jež stárnoucí ženě a dítěti pomůže překonat vlastní uzavřenost a znovu objevit radost z obyčejných okamžiků. V hlavních rolích se představí Teresa Sánchezová, Hugo Ramírez a mladý Bastian Escobar. Režisér Fernando Eimbcke, známý snímky Jezero Tahoe či Sandwich klub, sází na civilní herectví, jemný humor a komorní vyprávění. Snímek získal nadšené ohlasy z filmových festivalů.
Lords of the Trident
HUDBA, Metro Music Bar, Brno, 17. 7.
Metalový vlak z amerického Wisconsinu! Lords of the Trident si za léta vybudovali pověst formace, která vedle technicky precizní hry sází také na výraznou fantasy estetiku a koncerty připomínající velkolepé metalové dobrodružství s piráty nebo vikingy. To vše doprovodí hutná kytarová sóla a chytlavé melodie. Lords of the Trident si navíc zakládají na pořádné dávce nadsázky a sebeironie, která prostupuje nejen jejich hudbou. Přestože texty i vizuální styl čerpají z hrdinských fantasy světů, na pódiu jde především o poctivý, hlasitý a zábavný metal. Někdy není ke spokojenosti potřeba nic víc.
Montmartre
MINISÉRIE, režie Louis Choquette, v iVysílání ČT
Historická minisérie Montmartre zavádí diváky do pulzující Paříže na konci 19. století. V kulisách slavné čtvrti plné kankánu, umění i bohémského nočního života sleduje osudy tanečnice, která se vydává hledat své ztracené sourozence. Její pátrání postupně odhaluje velké lásky i temné pařížské podsvětí. V hlavních rolích se představují Alice Dufourová, Victor Meutelet, Claire Romainová a Hugo Becker. Minisérie sází na věrnou dobovou výpravu, výrazné herecké výkony i atmosféru Montmartru.
Zbyněk Sekal – Soukromá věc
VÝSTAVA, Muzeum umění Olomouc, do 4. 10.
Nová expozice mapuje průřez tvorbou významného poválečného umělce Zdeňka Sekala a nabízí jeho díla od plastik přes charakteristické asambláže (výtvarná technika, která dává dvojrozměrnému obrazu třetí, prostorovou dimenzi) až po pozdní dřevěné a měděné schránky. Zároveň přibližuje autorův vnitřní svět formovaný válečnými zkušenostmi, samotou i celoživotním hledáním řádu. Sekal byl nejen sochařem, ale také překladatelem a myslitelem, vedle existencialismu ho silně ovlivnil informel. Kurátoři kladou důraz nejen na výtvarnou stránku jeho díla, ale i na způsob, jakým přemýšlel o světě a vlastní existenci. Návštěvníci si mohou poslechnout autentické ukázky z jeho deníků nebo si je přečíst přímo v prostoru galerie.
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