Komedie omylů
DIVADLO, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, nejbližší reprízy 10.–15. 7.
Režisér Vojtěch Štěpánek vsadil na svižné tempo, výraznou komiku i středomořskou atmosféru příběhu, v němž dvě dvojice identických dvojčat rozpoutají řetězec absurdních nedorozumění. Záměny identit, slovní humor i groteskní situace dělají z této hry jednu z nejpřístupnějších a nejzábavnějších shakespearovských komedií. V hlavních rolích se představují Marek Adamczyk (alternuje Tomáš Havlínek), Vojtěch Vondráček, Šimon Krupa a Petr Buchta, výrazné ženské postavy pak ztvárňují Sára Rychlíková a Aneta Krejčíková. Herecký soubor doplňují například Marek Taclík, Jakub Kohák, Erika Stárková, Dana Batulková nebo Kamil Halbich.
Smrtelné zlo: V plamenech
FILM, režie Sébastien Vaniček, v kinech od 9. 7.
Horor Smrtelné zlo otevírá další kapitolu kultovní série a navazuje na moderní pojetí, které sází na nekompromisní brutalitu, hutnou atmosféru i nadpřirozený teror. Tentokrát se děj odehrává v odlehlém rodinném domě, kam přijíždí Alice, aby se po osobní tragédii pokusila znovu postavit na nohy. Poklidné setkání s příbuznými se však během jediné noci promění v boj o přežití poté, co je z prastaré Knihy mrtvých vypuštěno absolutní zlo. Hlavní roli ztvárnila Souheila Yacoubová, známá z filmů Duna: Část druhá nebo Climax. Po jejím boku se představí také Hunter Doohan či Luciane Buchananová.
Neboj, dýchej, čaruj
DOKUMENTÁRNÍ FILM, režie Dan Svátek, na Oneplay
David Stypka byl výtečným muzikantem, který v sobě kombinoval nadání pro poutavé aranže a poetické texty. Jeho život v roce 2021 předčasně ukončila rakovina slinivky. Režisér Dan Svátek v dokumentu Neboj, dýchej, čaruj mapuje vznik alb, koncertní úspěchy a spolupráci s kapelou Bandjeez či s Ewou Farnou. Snímek ale především zachycuje Stypku jako manžela, otce tří dětí a člověka, který si navzdory osudu zachoval naději. Dokument vznikl z dosud nepublikovaných archivních záběrů, rodinných materiálů i výpovědí Stypkových přátel a hudebních kolegů.
Dora Hlinková – Čury Mury Fuk
VÝSTAVA, Hidden Gallery, Praha, do 5. 9.
Expozice představuje nejnovější kapitolu tvorby mladé slovenské malířky, která se od imaginárních krajin posunula k mnohem osobnějšímu pohledu na svět kolem sebe. Inspiraci dnes nachází při toulkách lesem, posezení u táborového ohně, koupání v řece nebo setkáních s přáteli. Hlinková pracuje s jemně stylizovanou figurací a krajinou, přičemž se vyhýbá doslovnosti i nostalgii. Výstava návštěvníkům nabízí zamyšlení nad tím, jak se ze zdánlivě obyčejného momentu v lidských životech může stát něco hodné zaznamenání.
Creepy Teepee 2026
HUDBA, Ostrov Štvanice, Praha, 10.–12. 7.
Festival alternativní hudby se letos po letech strávených v Kutné Hoře přesouvá na pražskou Štvanici. Stále ale chce být jednou z nejprogresivnějších evropských hudebních akcí. Přes den nabídne koncerty pod širým nebem, po setmění se program přesune do klubů Bike Jesus a Fuchs2. Letos dorazí jména jako Lauren Auder, Joeyy, Bimini, Poison Ruïn, Jenny Sparks, Truck Violence nebo Kavari. Atmosféru festivalu bude i letos dotvářet komunita návštěvníků z celého světa, důraz na nezávislou kulturu a chutná směsice těch nejpestřejších žánrů.
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