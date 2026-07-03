Snímek Chica Checa je citlivý, ale zároveň humorný příběh o tom, jak těžké je být sám sebou před těmi, které milujeme nejvíc. Propojuje melancholickou komedii, rodinné drama, generační střet i energii drag scén a přináší jeden z nejvýraznějších českých filmových titulů letošního roku.
„Je to látka, která umí komunikovat skrze jasný příběh závažná témata, ale nezatěžkaně. Žijeme v šílené době, kdy sledujeme ve světě opravdu děsivé události. Tenhle film nás vrací zpátky k menším lidským příběhům,“ říká režisér, scenárista a autor hudby Šimon Holý.
Právě vztah mezi matkou, kterou ztvárňuje Pavla Tomicová, a synem v podání Jana Ciny tvoří jádro filmu. Hlavní protagonista přiznává, že natáčení pro něj bylo mimořádně emocionální a osobní: „Když jsme zkoušeli jednu z klíčových scén, úplně mě to vzalo. Myslím, že díky skvělému napojení na Pavlu a myšlence na lidi, kteří se ve svém životě snaží najít vlastní cestu, se nám podařilo zachytit opravdové emoce.“
Také Pavla Tomicová zdůrazňuje, že síla příběhu spočívá v jeho autenticitě. „Zdena je obyčejná žena, která se musí naučit přijmout věci, které jí život postaví do cesty. Nakonec si ale uvědomí, že to nejlepší, co může pro své dítě udělat, je přijmout ho takové, jaké je. To je téma, které se dotýká každého z nás.“
Podle tvůrců však nejde pouze o příběh o jinakosti, ale především o příběh blízkosti, odpuštění a odvahy začít žít pravdivě. Pětapadesátiletá Zdena vede na první pohled obyčejný život venkovské pošťačky. Dům se jí rozpadá, samotu zahání televize a nakládané okurky. Její syn Lukáš žije ve Francii – úspěšný, šťastný a vzdálený. Když si však jeho devadesátiletá babička přeje naposledy spatřit Helenu Vondráčkovou, Lukáš se vrací domů. S jeho příjezdem ale vyplouvá na povrch tajemství, které dlouhá léta skrýval – je gay a vystupuje jako úspěšná drag queen Chica Checa. Snaha splnit poslední přání babičky spojí matku a syna na nečekané cestě, během níž budou muset přestat lhát nejen sobě navzájem, ale i sami sobě.
Producentka Alžběta Janáčková vzpomíná, že rozhodnutí film natočit bylo od začátku především otázkou srdce: „Nebylo to vyloženě racionální rozhodnutí, spíše pocit, že právě tenhle příběh chceme vyprávět. Navíc v době, kdy vznikal, jsme cítili silnou potřebu udělat film, který je lidský, milý a laskavý. A přesně to v sobě Chica Checa má.“
Film tedy nabídne také pozoruhodnou proměnu Jana Ciny v drag queen Chicu Checu, alter ego jeho postavy Lukáše. Jak probíhaly přípravy a co ho nejvíce na dragu zasáhlo? „Vzali si mě do parády choreografka Eliška Soukupová a Karel Vladyka alias Just Karen. Pak jsme začali pracovat a na konci našeho společného týdne jsem se do dragu zamiloval… Je to podobné herecké proměně, ale tam je postava daná a vy k ní hledáte vlastní cestu. Tady si postavu, drag, své superdruhé já, můžete stvořit podle sebe. Je to svoboda, zábava, spousta práce!“
Jedním z jeho drag ztvárnění ve filmu je i zmíněná Helena Vondráčková. „Je to fascinující, co člověka v herecké práci potká. Když jsem se jako malý díval na Šíleně smutnou princeznu, nenapadlo mě, že jednou budu hrát na divadle postavu Vaška, že si duet z této kultovní pohádky zazpívám, jak s panem Neckářem, tak s paní Vondráčkovou, nebo že jednou budu Helenu hrát ve filmu Šimona Holého. Ovšem její ztvárnění bylo oříškem, protože scénář předepisoval, že mělo jít o dokonalou kopii, a ostatní postavy nesměly poznat, že před nimi nestojí opravdová Helena… Dělal jsem, co jsem mohl, a diváci budou muset posoudit, jak se to povedlo…“
Hlavní protagonisty doplní mimořádně silné herecké obsazení včetně Erwana Kepoa Falého, Alexandry Borbély, Jitky Schneiderové, Věry Janků, Natálie Řehořové, Sary Venclovské, Aleny Dolákové, Martina Talagy a dalších.
Po uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech snímek pak zamíří do kin 20. srpna.
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