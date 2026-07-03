Pozvání
FILM, režie Olivia Wildeová, v kinech od 2. 7.
Komediální drama přivádí na plátno čtveřici hvězd v příběhu, který během jediného večera rozebere partnerské krize, potlačované touhy i hranice moderních vztahů. Manželé Joe a Angela procházejí náročným obdobím, a když k sobě domů pozvou okouzlující sousedy z horního patra, nevinná večeře se promění v sérii odvážných rozhovorů a ještě odvážnějších návrhů. Režie se ujala Olivia Wildeová, která si zároveň zahrála jednu z hlavních rolí po boku Setha Rogena. Charismatické sousedy ztvárnili Penélope Cruzová a Edward Norton. Film měl premiéru na festivalu Sundance, kde si vysloužil velmi příznivé ohlasy kritiků. Pozvání je komorní, ale mimořádně svižná vztahová tragikomedie, ideální do letních pařáků.
IDLES
HUDBA, Forum Karlín, Praha, 7. 7.
Živá vystoupení bez kompromisů, to jsou IDLES. Britští postpunkoví bouřliváci se po energickém vystoupení na festivalu Rock for People 2025 vracejí do Česka. Kapela si během několika let vybudovala pověst jedné z nejvýraznějších koncertních formací současné rockové scény. Jejich syrový zvuk kombinuje punkovou přímočarost, hlučné kytary a společensky angažované texty. Skupina vznikla v britském Bristolu a z klubové scény se postupně vypracovala až na vrchol domácích hitparád i mezi několikanásobně nominované na ceny Grammy. Do Prahy přijede se skladbami ze svého nejnovějšího alba TANGK.
Antonín Střížek – Svět od vedle
VÝSTAVA, Galerie Villa Pellé, Praha, do 16. 8.
Ve snových obrazech, kresbách i fotografiích Antonína Střížka se prolínají noční městské scenerie, tiché krajiny, strohé interiéry i monumentální květinová zátiší. Jeho práce působí na první pohled civilně, zároveň však vytvářejí působivou atmosféru světa někde mezi nebem a zemí. Střížek patří k nejvýraznějším českým malířům generace, která na přelomu 80. a 90. let formovala podobu současné tuzemské malby. Výstava připomíná také několik starších klíčových děl a vrcholí nejnovějším cyklem Bauhaus, v němž autor volně navazuje na odkaz německého výtvarníka a choreografa Oskara Schlemmera, zejména na jeho avantgardní Triadický balet.
Béé team na stopě
FILM, režie Kyle Balda, na Prime Video
Ovce se zálibou v knihách ve stylu Agathy Christie? I to je možné. Když je jejich milovaný pastýř George nalezen za záhadných okolností mrtvý, stádo ovcí se rozhodne vypátrat vraha na vlastní pěst. Vyzbrojené znalostmi z detektivních románů, které jim George každý večer předčítal, opouštějí poprvé bezpečí pastviny a vydávají se pátrat na vlastní kopyta. Snímek natočil Kyle Balda (Mimoni, Lorax) podle bestselleru německé spisovatelky Leonie Swannové, scénář napsal Craig Mazin, tvůrce oceňovaných seriálů Černobyl a The Last of Us. V roli pastýře George se představuje Hugh Jackman, další lidské postavy ztvárnili Emma Thompsonová, Nicholas Galitzine, Molly Gordonová, Hong Chau či Nicholas Braun.
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