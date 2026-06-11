Když letos Evropská kosmická agentura vybírala svou další velkou vědeckou misi z projektů napříč kontinentem, zůstaly ve finále pouze tři návrhy – mise k Marsu, observatoř zaměřená na nejvzdálenější kouty vesmíru a flotila družic pro výzkum kosmického plazmatu v okolí Země. Z náročného výběru nyní vyšel vítězně poslední jmenovaný.
Významné – a úspěšné – bylo klání i pro Českou republiku. Ukázalo, jak výrazně se během posledních dvou desetiletí proměnilo postavení české kosmické vědy na mezinárodní scéně.
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