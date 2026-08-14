Když se v polovině července nad Jihočínským mořem snášel první stupeň nové čínské rakety Dlouhý pochod 10B, mohl ten pohled působit až překvapivě povědomě. Připomínal návraty prvních stupňů raket Falcon 9 společnosti SpaceX, na které jsme si už za poslední roky zvykli. Jen s jedním podstatným rozdílem. Čínská raketa neměla přistávací nohy, ale nechala se zachytit do speciální konstrukce se soustavou napnutých lan na palubě čekající lodi. Číně se tak vůbec poprvé podařilo zachránit první stupeň rakety použité při orbitálním startu. Mohlo by se zdát, že tím jen o něco stáhla náskok SpaceX. Ve skutečnosti je ale tento úspěch mnohem důležitější. Čína tím udělala výrazný krok k osvojení technologie, bez níž se její dlouhodobé vesmírné ambice jen těžko obejdou.
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