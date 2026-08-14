Výzkum týmu vedeného Rozanne Krugerovou z Griffith University v australském Brisbane potvrdil, že kromě skladby jídelníčku je důležitá i denní doba, kdy jídlo konzumujeme. Významnou roli přitom sehrává chronotyp. Podle něj se lidé většinou dělí na dvě velké skupiny – skřivany s těžištěm denní aktivity v časných hodinách a sovy ožívající v pozdější denní době.
Pro výzkum, jehož výsledky zveřejnil vědecký časopis Frontiers in Nutrition, získala Krugerová se svými spolupracovníky bezmála tři stovky dobrovolníků. Rozdělili je na základě chronotypu na dvě skupiny a sledovali jejich denní aktivity, konzumaci potravin a také zdravotní stav.
„Chronotypy ovlivňují naše preference při příjmu potravy, naše chování i metabolismus. Lidé s ranním i večerním chronotypem zkonzumovali v průběhu dne podobné množství jídla či energie, jako klíčové se však ukázalo načasování příjmu potravy,“ vysvětluje Rozanne Krugerová.
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Sovy konzumovaly méně jídla mezi třetí hodinou ranní a desátou hodinou dopoledne, o to více ale jedly mezi osmou hodinou večerní a třetí hodinou ranní. U skřivanů tomu bylo přesně naopak. Sovy jedly ráno méně bílkovin a měly v tomto období i nižší příjem energie s potravou. V noci to ale doháněly velkými porcemi jídla bohatého na sacharidy, tuky a celkový obsah energie.
Odrazilo se to v jejich zdravotním stavu. Měly vyšší podíl tuku v těle, více tuku uloženého v dutině břišní a vyšší hladiny cukru a tuků v krvi. Krugerová a spol. to vysvětlují tak, že v noci, kdy bychom neměli jíst, ale spát, nedokážeme živiny přijaté s jídlem využít a ukládáme je do rezervy. Tím si můžeme posílit sklony k obezitě a následně zhoršit zdravotní stav.
„Doba, kdy lidé jedí, může být ze zdravotního hlediska stejně důležitá jako to, co snědli. Lidé s večerním chronotypem si mohou významně vylepšit zdravotní stav, pokud si budou dávat větší pozor na denní dobu, kdy jedí, a pokud omezí konzumaci potravy pozdě v noci,“ doporučuje Rozanne Krugerová.
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