Sice chudoba cti netratí, ale mít neustále hluboko do kapsy není nic příjemného. Tým britských vědců pod vedením Praveethy Patalayové z londýnské University College zajímalo, jak se dlouhodobá finanční nouze v produktivním věku promítne do funkcí mozku u seniorů. Sáhli po datech získaných v rámci projektu National Survey of Health & Development. Jsou do něj zahrnuti obyvatelé Anglie, Skotska a Walesu, kteří se narodili během jednoho březnového týdne v roce 1946 a po celý život zůstávají pod velmi důkladnou lékařskou kontrolou. Prošli například opakovaně testy duševních schopností a byly jim pořízeny snímky mozku. Genetici analyzovali jejich DNA. Z původních 5362 novorozenců se dnes sledování účastní bezmála 3000 seniorů.
Jak vyplývá z výsledků zveřejněných ve vědeckém časopise Innovation in Aging, podepsal se dlouhodobý život v chudobě negativně na stavu mozku dnešních osmdesátníků. Zdaleka nešlo jen o výkony při testech. U lidí čelících po značnou část života finančním potížím se projevil i výraznější úbytek mozkové hmoty. Na muže dopadala chudoba tíživěji než na ženy. Podobně na tom byli hůře i lidé, kteří zažili v dětství nějaké významné trauma. Silnější dopady měla finanční tíseň také na seniory, kteří si nesli v dědičné informaci variantu genu pro apolipoprotein známou jako APOE4 významně zvyšující rizika propuknutí Alzheimerovy choroby.
Šest kroků pro zdravý mozek. Recepty od odborníků ukazují, že doplněk stravy nepomůže. Co je klíč?
Závažnější dopady u mužů padají zřejmě na vrub nezdravé životosprávě mužů poválečné generace. Ve srovnání se stejně starými ženami mnohem více kouří a také konzumují více alkoholu. Vědci ale nevylučují ani to, že muži nesli chudobu hůře, protože v jejich generaci sehrával muž tradičně roli živitele zajišťujícího rodinu po finanční stránce.
„Naše zjištění naznačují, že podpora lidí, kteří čelí finančním potížím, a snižování chronické chudoby by mohly působit do určité míry jako prevence poklesu duševních funkcí a případů demence,“ říká Praveetha Patalayová.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit