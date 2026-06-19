Přírodní vlákna udivují svými vlastnostmi. Například pavučina madagaskarského křižáka Caerostris darwini je desetkrát pevnější než kevlar, z kterého se vyrábějí neprůstřelné vesty. Také hedvábí produkované bourcem morušovým má obdivuhodné parametry, pro které ho lidé využívají už 8500 let. Tým materiálových inženýrů pod vedením Emiliana Bilottiho z londýnské Imperial College nyní odolnost hedvábí razantně zvýšil. Využil k tomu celkem jednoduchou technologii, kterou popsal ve vědeckém časopise Nature Sustainability.
Hedvábí se vylepšením vzpírá. Je velmi odolné a i s pomocí razantních chemických činidel se mění jen pomalu. Hrozí přitom narušení vnitřní struktury hedvábného vlákna a ztráta řady užitečných vlastností. Bilotti a jeho spolupracovníci se však obešli bez „tvrdé chemie“. Jako surovina jim posloužily zámotky bourců používané v textilkách ke spřádání hedvábí.
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Nejprve je zbavili ochranného povlaku z bílkoviny sericinu, kterým ho obdařily housenky bource morušového. Potom vědci protáhli zámotky lázní, aby se vlákna narovnala a přiložila k sobě. Následně je vystavili vysokému tlaku a teplotám. Bílkovinné molekuly hedvábí se vzájemně provázaly a vlákna se spojila do kompaktní, pevné hmoty. Najít optimální podmínky pro splynutí vláken nebylo jednoduché. Při nízkých teplotách i malém tlaku se vlákna dostatečně nepropojí a nezískají potřebné vlastnosti. Příliš vysoké teploty a tlaky ale vlákno poškodí a znehodnotí.
Bilotti spolu se svým týmem vidí hlavní uplatnění nového materiálu ve zdravotnictví. Hedvábí je v lidském těle stabilní a organismus ho celkem dobře snáší. Pokud se vlákna spojí volněji, lidské buňky do nich prorostou a materiál se zabuduje do tkáně. Pevnější verze materiálu zůstávají stabilní a odolávají rozkladu. Bilotti předpokládá, že by se ze zpevněného hedvábí mohly vyrábět například šrouby, dlahy či hřeby používané v ortopedii k fixaci komplikovaných zlomenin.
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