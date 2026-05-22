Zvuky s frekvencemi pod 20 hertzů, takzvané infrazvuky, člověk neslyší, ale setkává se s nimi. Vznikají při silných bouřích nebo při zemětřeseních, ale generuje je i lidská činnost, například silniční doprava. Jejich působení na lidský organismus není zatím důkladněji prozkoumáno. Podle kanadského psychologa Rodneyho Schmaltze z MacEwan University se mohou skrývat v pozadí údajných paranormálních jevů.
„Představte si, že jste navštívili dům, ve kterém prý straší,“ přibližuje Schmaltz účinky infrazvuků. „Změní se vám nálada, jste podráždění, ale přitom neslyšíte nic neobvyklého. Ve starých budovách můžete být s velkou pravděpodobností vystaveni infrazvukům, zvláště v suterénech, kde ve starých potrubích a ventilačních systémech vznikají nízkofrekvenční vibrace. Pokud se o domu říká, že v něm straší, můžete své pocity připsat nějaké nadpřirozené síle. Přitom je to důsledek infrazvuků.“
Schmaltz svou teorii otestoval na 36 dobrovolnících, které vědci usadili o samotě do místnosti a přehrávali jim uklidňující nebo naopak rušivou hudbu. Některým navíc pouštěli i infrazvuky o frekvenci 18 hertzů. Nikdo z účastníků pokusu nedokázal spolehlivě určit, jestli byl vystaven infrazvuku, nebo ne. Ti, kteří mu čelili, ale popisovali poslouchanou hudbu jako smutnější. Cítili se podrážděně a hůře se soustředili. Nešlo o subjektivní pocity. Vědci měřili všem dobrovolníkům obsah stresového hormonu kortizolu ve slinách a ti, kteří čelili infrazvuku, měli hladiny kortizolu zvýšené. Výsledky svého výzkumu zveřejnili Schmaltz a spol. ve vědeckém časopise Frontiers in Behavioral Neuroscience.
„V naší studii jsme prokázali, že lidský organismus reaguje na infrazvuky, i když je člověk neslyší,“ shrnuje závěry výzkumu Schmaltz. Zároveň ale zdůrazňuje, že bádání je na samém začátku. V reálném světě nepůsobí na člověka infrazvuk o jediné frekvenci. Proto teď chtějí vědci zkoumat účinky kombinací infrazvuků o různých kmitočtech.
