Silnice, parkoviště, chodníky kryté asfaltem zabírají stále větší plochu. Během dne pohlcují teplo, které z nich v noci pomalu sálá a přispívá k proměně lidských sídel na tepelné ostrovy. Není to zdaleka jediný problém spojený s vyasfaltovanými povrchy.
Tým Elham Finiové z Arizona State University se původně zabýval procesy, jež vyvolávají rozpad asfaltových koberců na komunikacích. Přitom zjistili, že k tomu významně přispívá únik těkavých organických látek do ovzduší, protože ty drží asfalt pohromadě. Po jejich vyprchání povrch vozovek křehne a snáze se drolí. „V té chvíli jsme nemohli ignorovat lidskou stránku tohoto problému,“ říká Elham Finiová.
Ve dvou studiích publikovaných ve vědeckých časopisech Journal of Hazardous Materials a Science of the Total Environment objasnili Finiová a spol. osud těkavých látek unikajících z asfaltu. Z asfaltových povrchů se uvolňují neustále, ale v horkých, slunečných dnech se jich dostává do ovzduší enormní množství. Po setmění, když teploty poklesnou, se z nich formují mikroskopické částice, které při dlouhodobém vdechování zvyšují riziko onemocnění rakovinou plic. Finiová zjistila, že stárnoucí asfalt uvolňuje stále toxičtější těkavé organické molekuly. Mnohé z nich jsou s to proniknout do krve a vnitřních orgánů. V laboratorních testech se prokázalo, že zvláště citlivý je k jejich účinkům nervový systém.
„Zatím nevíme, jaká úroveň těkavých látek uvolňujících se za horka z asfaltu je pro člověka skutečně nebezpečná. To, co jsme doposud zjistili, je však varovným poselstvím pro města, kde vládnou vysoké letní teploty,“ varuje Elham Finiová.
Vědci se nespokojili s pouhým varováním. Z řas pěstovaných na odpadních vodách už vyrobili přísadu do asfaltu, která snižuje uvolňování nebezpečných těkavých látek do ovzduší na pouhou setinu. Postup popsali ve vědeckém časopise Clean Technologies and Environmental Policy.
