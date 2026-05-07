Tým vedený Anthonym Ongem z Cornell University v americké Ithace se zabýval fenoménem sociální asymetrie – tedy kontrastem mezi tím, jaké vazby si lidé vytvořili s okolím a jak osamělí se cítí. U mnohých seniorů zjistili, že je navzdory čilým a početným kontaktům trápí samota.
Do studie, jejíž výsledky zveřejnil lékařský časopis JAMA Network Open, zapojili vědci bezmála 8000 dobrovolníků ve věku kolem 65 let. Jejich zdraví sledovali v průměru po dobu 14 let. Přitom se ukázalo, že senioři, kteří se cítí osaměleji, než by odpovídalo jejich společenským kontaktům, čelí vyššímu riziku předčasného úmrtí. Jsou například více ohroženi kardiovaskulárními chorobami.
„Většina studií zkoumajících vliv osamělosti na zdraví se soustředí na rozsah společenských vazeb. Naše studie však naznačuje, že vazby netvoří celý příběh,“ vysvětluje Anthony Ong. „Dva lidé mohou mít podobně rozsáhlou síť sociálních vazeb a přitom mohou čelit velmi odlišným zdravotním rizikům v závislosti na tom, jak vztahy s ostatními lidmi prožívají. Povzbudivé je, že sociální asymetrii dokážeme změřit. To znamená, že můžeme identifikovat ty, kteří jsou nejvíce ohroženi, a to dříve, než se u nich projeví zdravotní následky.“
V druhé studii, zveřejněné ve vědeckém časopise Communications Psychology, se tým vedený Anthonym Ongem zaměřil na mechanismy vzniku sociální asymetrie. Vědci získali ke spolupráci 157 dobrovolníků, kteří po dobu 20 dnů pětkrát denně zaznamenávali, jak osaměle se cítí, zda přišli do kontaktu s jinými lidmi a zda přitom prožívali kritiku nebo pocity odmítnutí. Závěry jsou jednoznačné. Pocity osamělosti vyvolávají u lidí výrazné změny v chování. Začnou se vyhýbat společnosti, nemají chuť se s někým dělit o své pocity a tím v sobě dál posilují pocity osamělosti.
„Studie dokazuje, že nápravy pocitů osamělosti nelze dosáhnout pouhým rozšířením společenských kontaktů člověka,“ upozorňuje Anthony Ong.
