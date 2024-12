Tak tohle bude dobrý. Cítím z vás jen pozitivní energii. Pojďte dál! Energická potetovaná padesátnice křičí do chodby ve druhém patře bývalé školy ve Vysoké Libni na Mělnicku poté, co otevře vstupní dveře do svého bytu. Uvnitř je cítit směs parfému a cigaretového kouře. Vizuálně pak každý centimetr stěn i povrchu stolků a komod jejího dvoupokojového domova reprezentuje to, kdo Pavla je. Silně věřící žena, která si velmi váží své rodiny a téměř tři desetiletí se živí věštectvím.

Mezi všemi náboženskými symboly – desítkami sošek Panny Marie různých velikostí, křížů ze všech materiálů, zdobných růženců i porcelánových panenek – je pak na psacím stole připevněný stojánek na mobil a malé kruhové světlo. Tyto dva předměty do interiéru na první pohled nesedí, ale pro Pavlu jsou zásadní. Už druhým rokem je totiž jednou z kartářek, které natáčejí výklady na sociální síť TikTok, kde je za neutichajícího zájmu vyhledávají Češi všech věkových kategorií.

Co se dočtete dál Kde jsou psychologové k působení kartářek skeptičtí a kde nejsou.

Jak se výdělky kartářek přesunuly do online prostoru.

Kde se v člověku bere schopnost věštit.