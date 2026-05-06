Navzdory pečlivým úklidům hostí naše domovy pestrou sbírku mikrobů. Jejich druhové spektrum se dramaticky liší od mikroorganismů, s nimiž se můžeme potkat v přírodě. Zvláště ve městech je rozdíl mezi domácí a přírodní mikroflórou propastný.
Malé děti tráví většinu času doma a setkávají se přednostně s mikroby typickými pro interiéry domácností. Vdechují je, polykají, ulpívají jim na kůži. Dochází tak k důležité aktivaci dětského imunitního systému. Vědci jsou přesvědčeni, že když mají děti nedostatek kontaktů s mikroby typickými pro volnou přírodu, může to negativně ovlivnit vývoj jejich imunitní obrany a v pozdějším věku vyvolat celou řadu zánětlivých onemocnění včetně alergií a astmatu.
Tým vedený Pirkkou Kirjavainenem z Finského národního ústavu pro zdraví hledá způsoby, jak mikroflóru městských domácností ozdravit. Poměrně jednoduchý, ale zato účinný recept představili vědci ve studii publikované ve vědeckém časopise Microbiome.
Pro experiment si Kirjavainen a jeho spolupracovníci vybrali šestici městských domů v Kuopiu. Jeden ponechali bez zásahu, aby podle něj později zkontrolovali účinnost navrhovaného opatření. U pěti zbývajících během roku třikrát nanesli na rohožku před vchodem půdu nabranou v lese. Následně v dvoutýdenních intervalech analyzovali v domech prach usazený na podlaze a také prach vznášející se ve vzduchu ve výškách, v jakých dýchají děti a dospělí.
V domácnostech, které měly na rohožce lesní půdu, došlo k dramatickému nárůstu druhové pestrosti bakterií a mikroskopických hub. Jako významný hodnotí vědci posun v druhovém spektru od mikrobů typických pro městské interiéry k druhům, jež jsou časté ve venkovském prostředí. V předchozích experimentech Pirkka Kirjavainen a jeho spolupracovníci prokázali, že kontakt s venkovskou mikroflórou vede u dětí ke snížení rizika propuknutí astmatu.
„Povedlo se nám významně změnit mikrobiální prostředí domů velice jednoduchým a laciným zásahem,“ hodnotí výsledky Kirjavainen. „Teď však musíme prokázat, že takový zásah skutečně zlepší zdraví obyvatel domu.“
