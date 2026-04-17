Materiály Světové zdravotnické organizace uvádějí, že maximální kvality spermatu dosahují muži po dvou- až sedmidenní sexuální abstinenci. Zcela jistě si tak zvýší počet spermií v ejakulátu. Ale co udělá „uskladnění“ spermií ve varlatech s jejich kvalitou? Na to se pokusil najít odpověď mezinárodní tým vedený Reginou Vega-Trejovou z University of Oxford ve studii publikované vědeckým časopisem Proceedings of the Royal Society B.
Vědci využili data od bezmála 55 tisíc mužů a zjistili, že s délkou abstinence kvalita spermií klesá. Snižuje se jak pohyblivost, tak i životaschopnost spermií. Vyhlídky na úspěšný vývoj oplozeného vajíčka klesají, protože ve spermiích dochází už po několika dnech k poškození DNA. Na vině je tzv. oxidační stres, při kterém se ve spermiích hromadí silně reaktivní volné kyslíkaté radikály a poškozují široké spektrum životně důležitých molekul včetně dvojité šroubovice DNA.
Spermie ztrácejí na kvalitě také ztenčením energetických rezerv. Jsou to velmi aktivní buňky, a pokud stráví ve varleti několik dní, energii potřebnou k oplození vajíčka předčasně vyčerpají. Zjištění Vega-Trejové a jejích spolupracovníků je v souladu s dřívějšími studiemi dokazujícími, že samci primátů dosáhnou masturbací zkvalitnění spermatu, protože se tak zbaví nekvalitních zestárlých spermií.
Spermie nestárnou jen ve varlatech. U žen přežívají po kopulaci až sedm dní v místě, kde vejcovody vstupují do dělohy. Tam však ztrácejí na kvalitě podstatně pomalejším tempem než ve varlatech. Nejspíš za to vděčí prostředí, jež je bohaté na antioxidanty a eliminuje tím destruktivní účinky volných kyslíkatých radikálů. V přírodě najdeme živočichy, jejichž samice dokážou v těle uchovávat spermie po dlouhé měsíce nebo i roky. Příkladem jsou samice netopýrů, mravenčí královny nebo včelí matky. Vědci se snaží látky brzdící stárnutí spermií u těchto živočichů identifikovat a doufají, že najdou uplatnění při léčbě neplodnosti mužů.
