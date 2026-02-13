Při pohledu na grafy populačního vývoje v Česku se ekonomům prohlubují vrásky na čele. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že za první polovinu roku 2025 se počet obyvatel České republiky snížil o více než 27 tisíc. Stoupl počet úmrtí a klesl počet narozených dětí. Do budoucna nám hrozí nedostatek pracovních sil. Tomuto nepříznivému trendu čelí i další země. Logickým řešením se může zdát snaha zvýšení porodnosti. Studie týmu vedeného Stuartem Gietel-Bastenem z Hongkongské vědecko-technologické univerzity publikovaná v Bulletin of the World Health Organization nabízí jiné řešení.
Mezi 80 zeměmi s nízkou porodností identifikovali vědci bezmála tři desítky států, kde by snížení předčasné úmrtnosti výrazně zpomalilo úbytek populace. Jde především o země z východní a jihovýchodní Evropy v čele s Bulharskem, Litvou, Ukrajinou a Srbskem. Top 10 uzavírá Česká republika.
Gietel-Basten a jeho spolupracovníci modelovali tři scénáře. V prvním stanovili propad populace do roku 2050 při udržení stávajících trendů v porodnosti a úmrtnosti. V druhém modelovali vývoj při skokovém navýšení plodnosti na úroveň 2,1 dítěte na ženu. V třetím pak při snížení úmrtnosti na úroveň Japonska.
Hned 13 zemím včetně Česka hrozí propad populace o více než pět procent, což představuje celkový úbytek 34 milionů obyvatel. Pokud by tyto státy dosáhly plodnosti 2,1 dítěte na ženu, ubude jim asi 14 milionů lidí. Při snížení úmrtnosti na úroveň Japonska jim ale poklesne počet obyvatel jen o 1,7 milionu. České republice podle této studie hrozí pokles populace téměř o desetinu. Při zvýšení plodnosti na 2,1 dítěte na ženu bychom do roku 2050 ztratili 4,3 procenta obyvatel, při snížení úmrtnosti na úroveň Japonska jen 3,0 procenta.
Ve skutečnosti jsou ale naše perspektivy ještě horší, než uvádějí Gietel-Basten a spol. Ti totiž kalkulují se starším údajem o plodnosti v ČR na úrovni 1,7 dítěte na ženu. V posledních letech u nás ale porodnost dramaticky klesá a na ženu připadá 1,3 dítěte.
