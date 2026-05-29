Kojení dětem svědčí. V kojeneckém i pozdějším věku jsou zdravější, duševně zdatnější a lépe jim pracuje imunitní systém. Jakým biologickým procesům za to děti vděčí, není úplně jasné. Početný mezinárodní tým vedený Dorettou Caramaschiovou z University of Exeter se zaměřil na takzvané epigenetické změny navozené kojením. Výsledky jejich rozsáhlého výzkumu zveřejnil vědecký časopis Clinical Epigenetics.
Epigenetické změny ovlivňují aktivitu genů a tím i procesy v lidském těle. Nemění se při nich pořadí písmen genetického kódu ve dvojité šroubovici DNA, jako je tomu u mutací. Činnost genů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na molekulách, které se navážou na DNA. Caramaschiová a její spolupracovníci se zaměřili na takzvanou metylaci DNA, při které se na dvojitou šroubovici váže metylová skupina CH3, tvořená jedním atomem uhlíku a na něj napojenými třemi atomy vodíku. V zásadě platí, že čím více metylových skupin se na daný úsek DNA naváže, tím nižší je aktivita genů a naopak odstranění metylových skupin činnost genů posílí.
Porodnictví prochází zásadní změnou. Lékaři se těší i na starší rodičky a porody v leže už ženám nikdo nenutí, říká porodník
Caramaschiová a její spolupracovníci získali informace o kojení dětí od jejich matek. Metylaci DNA hodnotili u buněk krve odebrané dětem ve věku pěti a 12 let. Celkem tak získali data bezmála od tří a půl tisíce dětí. Zjistili, že kojení mění aktivitu genů, jež se podílejí na širokém spektru biologických procesů. Patří k nim například regulace množení buněk, jež souvisí s náchylností k nádorovým onemocněním, nebo funkce C-reaktivního proteinu, který se podílí na regulaci zánětlivých reakcí v organismu. Kojení zasáhlo i do funkcí genů, jež se podílejí na sklonu k obezitě nebo přispívají k vyšší duševní výkonnosti.
„Výsledky našeho výzkumu ukazují, že děti, které jsou kojeny nejméně do tří měsíců, si nesou v dědičné informaci epigenetické změny na genech, jež sehrávají důležitou roli při jejich vývoji a ovlivňují fungování imunitního systému,“ shrnuje výsledky svého týmu Doretta Caramaschiová.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist