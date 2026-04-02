Tootsie
DIVADLO, režie Zdeněk Bartoš, Západočeské divadlo v Chebu, nejbližší repríza 8. 4. v Karlovarském městském divadle
S Michaelem Dorseym alias Dorothy Michaelsovou se diváci poprvé setkali v roce 1982, kdy ho/ji ve filmu Tootsie ztvárnil Dustin Hoffman. O 37 let později přenesl postavu herce, který se ve snaze získat roli vydává za ženu, z filmového plátna na divadelní – muzikálová – prkna David Yazbek (Do naha!, Ženy na pokraji nervového zhroucení, …). Dalších šest let trvalo, než se Tootsie dočkala české premiéry. V té ji od loňska uvádí Západočeské divadlo v Chebu v koprodukci s Karlovarským městským divadlem a v režii i překladu uměleckého šéfa ZDCH Zdeňka Bartoše. V hlavní roli se alternují „domácí“ Jan Hanny Firla a hostující Peter Strenáčik, romantickou partnerkou jim je Vivien Machková a v komických rolích vynikají i Pavla Janiššová nebo Petr Németh.
2000 metrů do Andrijivky
FILM, Mstyslav Černov, v kinech od 2. 4.
Dva kilometry jsou v dobách míru takřka nepostřehnutelnou vzdáleností. V tuhé bitvě o strategicky významnou vesnici na východě Ukrajiny se ale počítá každý centimetr a ve dvou kilometrech je náhle vměstnané všechno – popraskané stromy, zničená příroda, znepřátelené světy, zoufalství a především lítý boj na život a na smrt. Oscarový režisér Mstyslav Černov po snímku 20 dnů v Mariupolu znovu přepisuje hranice válečné dokumentaristiky. Dokument měl loni premiéru na MFF v Karlových Varech. Zachycuje především pohlcující obrazy války jako noční můry, z níž se nelze probudit.
Thompson Springs
HUDBA, TepJazz, Teplice, 4. 4.
Thompson Springs je projekt chicagského hudebníka Matta Smithe. Kapela je často řazena k western-rocku, její zvuk se ale pohybuje na pomezí několika žánrů a čerpá z americké písničkářské tradice i současné indie scény. Kritici v jejich tvorbě nacházejí ozvuky autorů jako Tom Petty nebo Kurt Vile. Koncert nabídne kombinaci melodické kytarové hudby a civilního písničkářství, postaveného na plném kapelním zvuku. Vedle dvou kytar zazní také baskytara, bicí a foukací harmonika, které dohromady vytvářejí vrstevnatou, přesto však přístupnou hudební atmosféru.
Barbora Dohnalová – Křehké světy
VÝSTAVA, Galerie U lávky, Praha, do 26. 4.
Výstava malířky Barbory Dohnalové představuje výběr jejích posledních prací, v nichž se dlouhodobě pohybuje na pomezí malby a ilustrace. Autorka, která prošla ateliérem Malba III na pražské AVU, rozvíjí osobitý rukopis založený na kombinaci realistických prvků a stylizované, téměř snové estetiky. Její obrazy pracují s jemnou emocionalitou a důrazem na světlo a kontrast a vytvářejí vizuálně soudržné, klidně působící kompozice. Tematicky se vystavené práce soustředí především na motivy architektury a krajiny, které autorka narušuje drobnými prvky nadpřirozena. Výsledkem jsou situace balancující mezi realitou a fantazií, často s lehce zneklidňujícím podtónem.
Dream Team
FILM, režie Jonáš Karásek, na Netflixu
Na Netflixu je nově ke zhlédnutí hořká komedie Dream Team, kterou režíroval Jonáš Karásek podle scénáře Petra Kolečka. Příběh plný komediální nadsázky sleduje basketbalového trenéra Marka (Martin Hofmann), jenž po neúspěchu se svým týmem hledá novou cestu, jak si splnit své sportovní ambice. Rozhodne se zaměřit na paralympijskou scénu, kde cítí příležitost, jak uspět a zúčastnit se vysněné paralympiády v brazilském Riu. Nejen kvůli sobě, ale především kvůli svému synovi s Downovým syndromem (Martin Polišenský). Základní premisa stojí na kontroverzním rozhodnutí sestavit družstvo z outsiderů, kteří mentální postižení pouze předstírají. Je to sice neetické, ale Marek myslí jen na to, aby byl jeho syn šťastný. A tak basketbalová výprava plná falešných hendikepovaných sportovců brzy odletí směr Rio, kde si ale Marek uvědomí, že tuhle „životní zatáčku“ půjde vybrat jen hodně těžko.
